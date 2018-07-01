Gram altın seçimin ardından yüzde 3,3 geriledi

İSTANBUL - ERHAN CİHAN ÜNAL

Altının gram fiyatı seçim sonuçlarının adından gerileyen dolar kurunun etkisiyle bu hafta yüzde 3,3 değer kaybetti.

Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan gram altın, dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğilimde hareket ederek yılın ilk yarısında rekor üstüne rekor kırdı. Dolar kurunun 4,93 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ettiği 23 Mayıs'ta 204,9 lirayı gördü. Gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz ve sadeleşme adımlarının ardından bu seviyelerin üzerine çıkamadı.

Yurt içinde pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda siyasi belirsizliğin ortadan kakmasının pozitif etkisiyle Türk lirası dolar karşısında değer kazanmaya başladı. Seçim öncesindeki haftayı 191 liranın üzerinde tamamlayan altının gram fiyatı, seçim sonrası gerileyen dolar kurunun etkisiyle düşüş eğiliminde hareket etti ve 6 haftanın en düşük seviyesi olan 183,30 liraya kadar geriledi.

Altının gram fiyatının haftalık bazdaki performansına bakıldığında bu hafta yüzde 3,3 değer kaybettiği görüldü.

"Altının gram fiyatında 175,5 ve 170,6 lira seviyeleri ana destek noktaları"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, seçim sonuçlarının ardından gram altının dolar kurundaki değer kayıplarından etkilenerek gerilediğini söyledi.

Türk lirası varlıklarda seçimler sonrasındaki pozitif ayrışmanın devam ettiğini bildiren Erkan, Türk lirasının dolar karşında yüzde 1,86'lık değer kazancıyla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında ilk sırada yer aldığını dile getirdi.

Erkan, altının ons fiyatının hafta boyu gerileme kaydetmesinin de altının gram fiyatındaki değer kayıplarını desteklediğini ifade etti.

Altının gram fiyatının yükseliş trendine devam etmesi için 180 lira üzerinde kalıcı olması gerektiğine dikkati çeken Erkan, "Bu durumda 186 lira başta olmak üzere 188,30 ve 192 lira dirençlerine doğru yükselişler görülebilir. Bu süreçte 192 lira üzerindeki kalıcı hareketler ise tarihi zirve olan 204,9 liranın tekrar konuşulmasını sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, altının gram fiyatının 180 liranın altında kalıcı olması durumunda ise pozitif görünümünü sonlandıracağını belirterek, bu durumda 178,2-173,2 liranın ara destek, 175,5 ve 170,6 liranın ise ana destek noktaları olacağını kaydetti.

"Bir süre gram altında 180-195 lira bant aralığını izleyebiliriz"

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Cevizci de altın fiyatlarının son dönemde yaşadığı düşüşte hem dolar kurunda hem de altının ons fiyatında yaşanan düşüşlerin etkili olduğunu söyledi.

Altının ons fiyatının bu hafta yılbaşından bu yana en düşük seviyesi olan 1.246 dolara kadar gerilediğini ifade eden Cevizci, "Öncelikle yaşanan bu düşüşün gram altın üzerinde ana unsur olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra dolar kurunda bu hafta yaşanan yaklaşık yüzde 2'lik düşüş de gram altın tarafındaki aşağı yönlü hareketi iyice tetiklemiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Cevizci, gram altında 180 liranın alımlar için uygun olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu seviyenin altına yaşanacak geri çekilmelerin değerlendirilmesi orta vadede iyi bir alım kararı olabilir. Yatırımcılar bundan sonraki süreçte gram altın düşünecek iseler 200 lira seviyesini beklemeli. Dolar kurunda 4,70 lira üzerine hamleler görsek dahi ons altında kayda değer bir yukarı yönlü hareket izlenmedikçe gram altının 200 lira seviyelerini test etme ihtimalleri azalabilir. Bir süre gram altında 180-195 lira bant aralığını izleyebiliriz."