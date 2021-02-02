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Ekonomi

Gram altın 422 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 422 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 692 lira, Cumhuriyet altını 2.828 liradan satılıyor.

Murat Aslan   | 02.02.2021
Gram altın 422 lira seviyelerinde

İstanbul

Dün dolar kurunun son altı ayın en düşüğüne gerilemesine paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 429,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 422 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 692 lira, Cumhuriyet altını da 2.828 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.847 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatında ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışıyla birlikte 1.840-1.860 dolar bandında yatay hareketlerin devam ettiğini belirterek, dün gümüşün ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan altının ons fiyatının bugün, gümüşün ons fiyatı ile birlikte gerilediğini ifade etti.

Gümüşün ons fiyatı 27,9 dolardan işlem görüyor

Gümüşün ons fiyatı dün yüzde 6,5 değer kazanmasının ardından bugün yüzde 3,2 azalışla 27,9 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu politikaları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürebileceğini söyledi.

Analistler, bugün, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de ISM New York endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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