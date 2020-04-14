Euro
7.40
Dolar
6.77
BIST 100
98,033.78
Altın
1,717.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum AK Parti Grup Başkanvekili Muş, açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Gram altın 376 lira seviyelerinde

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 375,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 618 lira, Cumhuriyet altını da 2.513 liradan satılıyor.

Zeynep Kahveci   | 14.04.2020
Gram altın 376 lira seviyelerinde

İstanbul

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 375.9 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 372,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 375,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 618 lira, Cumhuriyet altını da 2.513 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise Kasım 2012'den bu yana kaydettiği en yüksek seviye olan 1.726,6 doları görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 1.725,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde hız kaybetmesine karşın piyasalarda temkinli havanın varlığını sürdürdüğünü, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin yanı sıra ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Koronavirüs taşıyıcısı sosyal mesafeye uymazsa ayda 406 kişiye virüs bulaştırabilir'
Ege Üniversitesi öncülüğündeki Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarında ilk aşama tamamlandı
Afrika'daki Kovid-19 vakaları 15 bini geçti
'İmmun plazma' yöntemi bağışçılar açısından sorun oluşturmuyor
İstanbul'daki fırınlar her duruma karşı hazırlıklı

Benzer haberler

Gram altın 376 lira seviyelerinde

Gram altın 376 lira seviyelerinde

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yatay tamamladı

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Swap piyasalarını tamir eden Fed için riskler bitmiş değil

Swap piyasalarını tamir eden Fed için riskler bitmiş değil