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Ekonomi

Gram altın 342 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 341,6 liradan alıcı buluyor.

Murat Aslan   | 31.03.2020
Gram altın 342 lira seviyelerinde

İstanbul

Dün, altının onsundaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 342,9 liradan tamamladı. 

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 341,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 563 lira, Cumhuriyet altını da 2.300 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.616 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini ancak görece azalan risk görünümünün altının ons fiyatında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Analistler, gram altında 340 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

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