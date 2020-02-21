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Ekonomi

Gram altın 320 lira seviyelerinde

Gram altın 320,4 lira, çeyrek altın 522 lira ve Cumhuriyet altını 2.136 liradan işlem görüyor.

Bekir Gürdamar   | 21.02.2020
Gram altın 320 lira seviyelerinde

İstanbul

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 320 liranın üzerinde alıcı buluyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,7 artışla 317,7 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 320,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 522 lira, Cumhuriyet altını da 2.136 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.637 dolara kadar yükseldikten sonra 1.632 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, Çin'deki koronavirüs salgınının ekonomiye ilk etkilerinin daha açık bir şekilde görüleceği şubat ayı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, piyasa fiyatlamaları açısından öneminin arttığını ifade etti.

ABD'de dün açıklanan Philadelphia Fed imalat endeksinin şubatta 36,7 ile son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından dolar endeksinde yükseliş eğiliminin devam ettiğini belirten analistler, buna karşın azalan risk iştahı ile altının ons fiyatının da artmasının dikkati çektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 315-325 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.


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