Golda Gıda halka arz için yarın talep toplamaya başlayacak

Misyon Yatırım Bankası ve Gedik Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz kapsamında yarın başlayacak talep toplama, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle yapılacak.

Golda Gıda'nın çıkarılmış sermayesinin 200 milyon liradan 250 milyon liraya yükseltilmesi dolayısıyla 50 milyon lira nominal değerli paylar sermaye artırımı, 37 milyon 499 bin 998 lira nominal değerli paylar ise ortak satışı olmak üzere, toplam 87 milyon 499 bin 998 lira nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak.

Pay başına 9,20 lira sabit fiyatla gerçekleşecek halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 805 milyon lira, halka açıklık oranının da yüzde 35 olması bekleniyor.

Katılım endeksine uygun olan Golda Gıda payları, Borsa İstanbul Ana Pazar'da "GOLDA" koduyla işlem görecek.

“Sermaye piyasalarının yeni başarı hikayelerine zemin hazırlayacağına inanıyoruz”

Golda Gıda'nın halka arz sürecine ilişkin detaylar, Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Telat Seher, Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, Misyon Yatırım Bankası Yatırım Bankacılığı ve Kurumsal Finansman Müdürü Taylan Özgür Toprak ile Gedik Yatırım Kurumsal Finansman Müdürü Barış Ürkün'ün katılımıyla İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seher, sermaye piyasalarının şirketlerin sürdürülebilir büyümesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.

Seher, uzun yıllardır üretim yapan, güçlü temellere sahip şirketin gelişimini sermaye piyasalarıyla desteklemeyi stratejik bir yaklaşım olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Halka arzlar sayesinde şirketlerimiz kurumsal yönetim, şeffaflık ve hesap verebilirlik alanlarında yeni bir gelişim ivmesi kazanıyor. Golda Gıda'nın halka arzı da bu anlayışımızın yansımasıdır. Şirketimizin, Karaman'ın ilk, Konya'nın ise dokuzuncu halka açık şirketi olacak olması da bölgemiz adına ayrı bir gurur kaynağı. Sermaye piyasalarının Anadolu'daki üretim gücünü daha görünür kılacağına ve yeni başarı hikayelerine zemin hazırlayacağına inanıyoruz.”

Golda Gıda'nın kaliteli üretimi, güçlü ihracat ağı ve yatırım potansiyeliyle Bera Holding'in değerli şirketleri arasında yer aldığını vurgulayan Seher, bu başarı hikayesini yatırımcılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Seher, gelecek dönemde de Bera Holding'in büyüme potansiyeli yüksek şirketlerini sermaye piyasalarıyla buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Halka arz geliri kapasite artışı ve modernizasyon yatırımlarında kullanılacak

Golda Gıda Genel Müdürü Doğan da yaklaşık 30 yıldır kalite odaklı üretim anlayışıyla faaliyet gösterdiklerini belirterek, Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesindeki 1 milyon 78 bin metrekarelik entegre üretim alanında makarna, un, irmik, bakliyat, bisküvi ve gofret üretimi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Doğan, cirolarının yarıdan fazlasını makarna satışlarının oluşturduğunu, toplam ihracatlarının ise yaklaşık yüzde 76'sının makarnadan geldiğini söyledi.

Halka arzın şirket açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu kaydeden Doğan, "Halka arzı şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki büyüme hedeflerini destekleyecek stratejik bir adım olarak görüyoruz. Kurumsal yapımızı daha da güçlendirecek, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışımızı ileri taşıyacağız. Güçlü üretim altyapımızı yeni yatırımlarla destekleyerek hem üretim kapasitemizi hem de operasyonel verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Doğan, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 50-60'lık bölümünü makarna, irmik, bakliyat ve bisküvi üretim hatlarına yönelik kapasite artışı ve modernizasyon yatırımlarında, kalan yüzde 40-50'lik bölümünü ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde değerlendirmeyi planladıklarını ifade etti.

“Yılın ilk çeyreğinde hasılatımız 685 milyon lirayı aşarken öz kaynaklarımız 3,9 milyar liraya ulaştı”

Şirketin finansal performansına ilişkin de bilgi veren Doğan, küresel piyasalardaki zorlu koşullara rağmen operasyonel verimlilik odaklı büyüme stratejisini sürdürdüklerini kaydetti.

Doğan, "Yılın ilk çeyreğinde hasılatımız 685 milyon lirayı aşarken, öz kaynaklarımız 3,9 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde brüt karımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla yaklaşık 91 milyon lira olarak gerçekleşti. Halka arzdan sağlayacağımız kaynakla kapasite artışı, modernizasyon ve verimlilik yatırımlarımızı hızlandırarak rekabet gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Doğan, halka arz olmayı 2 yıldan fazla bir süredir beklediklerini belirterek, "Bizim için çok önemli bir konu bu. Yurt içi ve yurt dışı pazarlarımızda gelişmek, kalitemizi artırmak, verimlilik ve randımanımız ile kapasitemizi artırmak için halka arz için müracaatımızı yaptık ve onayı aldık. 1 ve 2 Temmuz'da da talep toplayacağız." ifadelerini kullandı.

Şirketin gelecek hedeflerine de değinen Doğan, gelecek dönemde makarnada kapasite ve kalite artırımıyla yeni pazarlara yönelmeyi istediklerini, makarna sektöründe birkaç kademe atlamayı düşündüklerini belirtti.

Gedik Yatırım Kurumsal Finansman Müdürü Ürkün de halka arzın, şirketin kurumsal gelişimini desteklemesinin yanı sıra daha geniş bir yatırımcı kitlesiyle buluşmasına da önemli katkı sağlayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Nitelikli şirketlerin sermaye piyasalarına kazandırılması, hem yatırımcı tabanının genişlemesine hem de piyasaların derinleşmesine önemli katkı sağlıyor. Halka arz süreçlerinde önceliğimiz, yatırımcıların doğru, şeffaf ve zamanında bilgiye erişimini sağlarken, şirketlerin de sermaye piyasalarına sağlam temeller üzerinde adım atmalarına destek olmaktır.”

Misyon Yatırım Bankası Yatırım Bankacılığı ve Kurumsal Finansman Müdürü Toprak da Golda Gıda'nın sermaye piyasalarına güçlü bir başlangıç yapacağına inandıklarını vurgulayarak, şirketin güçlü üretim altyapısı, köklü marka yapısı, yaygın satış ağı ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla sermaye piyasalarına değer katacak şirketler arasında yer alacağına inandıklarını söyledi.