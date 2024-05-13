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Ekonomi

Giresun'da fındık 132 liradan işlem görüyor

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındığın 132 liradan alıcı bulduğunu bildirdi.

Atakan Çıtlak  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Giresun'da fındık 132 liradan işlem görüyor

Giresun

Bölük, AA muhabirine, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son dönemde durağan bir süreç izlediğini belirtti.

Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 132 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğini aktardı.

Bölük, pazarı yakından takip etmeyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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