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Ekonomi

Giresun'da fındık 128-130 liradan işlem görüyor

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındığın 128-130 liradan alıcı bulduğunu bildirdi.

Atakan Çıtlak  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Giresun'da fındık 128-130 liradan işlem görüyor

Giresun

Bölük, AA muhabirine, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son dönemde durağan bir süreç izlediğini belirtti.

Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 128-130 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğini aktardı.


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