Dolar
27.88
Euro
29.37
Altın
1,916.04
ETH/USDT
1,581.10
BTC/USDT
27,698.00
BIST 100
7,978.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da Mağdur Hakları Danışma Kurulu toplantısında konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Bölgedeki son duruma ilişkin Gazze’den yayındayız Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Selçuklu Sporcu Seçme ve Yerleştirme Merkezi temel atma töreninde konuşuyor
logo
Ekonomi

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Özden'den üreticilere kooperatifleşme çağrısı

Gıda Güvenliği Derneği (GGD) Başkanı Ayça Özden, küçük arazilerde ve çiftliklerde verimli ve rekabetçi üretim yapmanın zor olduğunu belirterek, "Ülkemizde küçük üreticiler daha fazla birleşmeli veya kooperatifleşmelidir." dedi.

Seda Tolmaç  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Özden'den üreticilere kooperatifleşme çağrısı

Ankara

FAO'nun kuruluşu nedeniyle 1945'ten itibaren her yıl 16 Ekim, "Dünya Gıda Günü" olarak kutlanıyor. Söz konusu gün kapsamında, gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme getirilerek, dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve bu konuda çözüm yollarının gösterilmesi amaçlanıyor.

"İklim değişikliği güvenilir gıdaya erişimi zorlaştırıyor"

GGD Başkanı Ayça Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de gıda üretim ve güvenliğini etkileyen birçok faktör olduğuna işaret etti.

Özden, artan nüfus, iklim değişikliği, değişen tüketim alışkanlıkları, dünya genelinde yaşanan çatışma ve ekonomik dalgalanmalar, gıda fiyatlarındaki artış ve su kaynaklarındaki kısıtlılık gibi pek çok durumun, gıda üretim ve tedarikini etkilediğini ve uygun fiyatlı güvenilir gıdaya erişimi zorlaştırdığını söyledi.

Dünyada üretilen gıdanın ise var olan nüfusu beslemekte yetersiz kaldığına işaret eden Özden, "Bu konudaki sorunlar ele alınırken bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklar, tarımsal üretimle ilgili yanlış politikalar, gıda kayıpları ve israfı ile iklim değişikliği de göz önünde bulundurulmalıdır. FAO verilerine göre, 2021'de 931 milyon ton gıda israf edildi. Bu, küresel gıda üretiminin yüzde 17'sinin israf edildiği anlamına gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Gıda güvenliği çalışmalarında bütünsel yaklaşım gerekiyor"

Özden, Türkiye'de gıdaların sağlıklı şekilde üretimi ve tüketiciye ulaştırılması konusundaki önlemlerin, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütüldüğünü hatırlatarak, "Bakanlık tarafından 2000'li yıllarda Avrupa Birliğine (AB) uyum süreci çalışmaları, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun yanında gıda kontrolleri ile ilgili pek çok yönetmelik ve tebliğ hayata geçirildi. Böylece gıda kontrolleri için gerekli yasal zemin güçlendi." dedi.

Türkiye'nin ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve FAO'nun çalışmalarına katıldığını ve bu çalışmaları takip ettiğini dile getiren Özden, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde AB ile uyum sürecinde olduğumuz için Türkiye, AB'de yürütülen çalışmaları da takip ediyor. Öte yandan gündemde epey bir zaman önce başlayan ve önemini koruyan 'tek sağlık' çalışmaları var. Antimikrobiyal madde direnci önemli bir sağlık problemi haline geldi. Çevre kirliliği ve iklim değişikliği de. İşte bu sorunlar, gıda güvenliği çalışmalarında çevre gerekliliklerine uygun, daha multidisipliner ve bütünsel yaklaşımı gerektiriyor. Artık çok iyi biliniyor ki, sadece gıdayı yeterli ve güvenli üretmeyi hedefler, çevreye ve iklime olan etkilerine bakmazsak, gıdayı da yeterli ve güvenli üretemez hale geliyoruz."

Özden, gıda güvenliğinin sağlanmasında yaşanan temel sorunlara ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Bazı küçük işletmelerde, uzman personel istihdamı ile gıda güvenliği standartlarında üretim yapmanın ve buna kaynak ayırmanın zor olabildiğini anlatan Özden, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle tarımsal üretimde arazilerin yıllardır miras yoluyla bölünmesi buradaki sorunun temelini oluşturuyor. Küçük arazilerde ve çiftliklerde verimli ve rekabetçi üretim yapmak çok zor. Bazı küçük işletmeler ayakta kalmakta bile zorluk çekerken, gıda güvenliğine yatırım yapmaları pek mümkün olamıyor. Ülkemizde küçük üreticiler daha fazla birleşmeli veya kooperatifleşmelidir. Bu konuda devlet destekleri ve denetimler de artırılmalıdır."

Özden, iklim değişikliğinin etkilerini azaltarak tarımsal üretimin artırılması ve çeşitlendirilmesi, tarım ilaçlarının kurallar dahilinde kullanılması, ürün kayıplarını azaltmak ve elde edilen gıdaların güvenliğini sağlamak için izleme programları ile iyi tarım ve hayvancılık uygulamalarının çoğaltılması gerektiğinin altını çizdi.

Güvenli gıdaya ulaşmada dernek olarak yürüttükleri çalışmalara da değinen Özden, doğru bilgiye ulaşılmasına katkı sağlamak amacıyla yakın zamanda "Avrupa Birliği Gıda ve Yem İçin Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) 2022 Bildirimlerinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Raporu"nu yayımladıklarını belirtti.

Özden, rapora göre Türkiye'nin, 2022'de kendisi hakkında en fazla bildirim yapılan ülke olduğunu dile getirerek, "En büyük yüzdeye sahip bildirimler sırasıyla pestisit (tarım ilacı) kalıntısı ve mikotoksinler oldu. Pestisit bildirimlerinde 2022'de bir önceki yıla göre bir düşüş olmakla birlikte mikotoksinlerde bir artış gözlemlenmektedir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FAO destekçisi, oyuncu Engin Altan Düzyatan'dan su tasarrufu çağrısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 94. sayısını yayımladı
Yardım malzemeleri taşıyan TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov'la telefonda görüştü
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Bakan Yumaklı'dan Dünya Gıda Günü'nde "Gazze'de gıda hakkı" vurgusu

Bakan Yumaklı'dan Dünya Gıda Günü'nde "Gazze'de gıda hakkı" vurgusu

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Özden'den üreticilere kooperatifleşme çağrısı

Meyve ve sebzelerin "sirke ya da karbonatla yıkanması" önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz girişimiyle küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz girişimiyle küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik
İklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki artış ve savaşlar dünyayı açlığa sürüklüyor

İklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki artış ve savaşlar dünyayı açlığa sürüklüyor
FAO Türkiye Temsilcisi Gutu, etkili su yönetimi için önerilerini paylaştı

FAO Türkiye Temsilcisi Gutu, etkili su yönetimi için önerilerini paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet