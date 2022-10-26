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Ekonomi

GİB'den "astroloji danışmanlarına" vergi uyarısı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yayımladığı özelge ile astroloji danışmanlığı faaliyetlerinin de vergiye tabi olduğunu, verilen hizmetten elde edilen gelirin serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 26.10.2022
GİB'den "astroloji danışmanlarına" vergi uyarısı

Ankara

Son dönemde özellikle sosyal medya, internet, telefon üzerinden astroloji danışmanlığı hizmeti artarken, söz konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi de merak konusu oldu. Güneş tutulması, gezegen retroları, astroloji haritaları ve burçlar gibi birçok konu sosyal medyada geniş yer bulurken, bu hizmetten sağlanan kazançlar da artmaya başladı.

GİB, bu doğrultuda tereddütlerini gidermek için Başkanlığa başvuran mükelleflerin sorularını yanıtlamak, mükellefin vergiye uyumunu artırmak için "astroloji danışmanlığı faaliyetlerinin vergilendirilmesi" konulu bir özelge yayımladı.

AA muhabirinin özelgeden yaptığı derlemeye göre, özelge talep formunda, internet üzerinden ve telefonla astroloji danışmanlığı hizmeti karşılığında alınan ücretten dolayı vergilendirip vergilendirilmeyeceği hususunda Başkanlığın görüşü talep edildi.

Astroloji danışmanlığının sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılan serbest meslek faaliyeti olduğu belirtildi.

Kazançları yüzde 20 tevkifata tabi

Serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 oranında tevkifat yapıldığı hatırlatıldı.

Özelgede, ticari faaliyette, sermaye ve emekten oluşan sürekli bir organizasyon mevcut olup bu organizasyon içindeki sermaye ve emeğin payı yapılan faaliyetin türüne, niteliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğine işaret edildi.

Ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hakim olmaksızın, şahsi mesaiye ve mesleki bilgiye dayanarak kendi nam ve hesabına yapılan astroloji danışmanlığı faaliyetinin serbest meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi ve bu faaliyet nedeniyle elde edilen gelirin serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

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