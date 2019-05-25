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Ekonomi

Genç Çiftçi Projesi için koyun alımı yapılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılmak üzere 4 bin 219 baş muhtelif ırklarda koyun alımı yapılacak.

Dilara Zengin   | 25.05.2019
Genç Çiftçi Projesi için koyun alımı yapılacak

Ankara

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılmak üzere toplam 4 bin 219 baş muhtelif ırklarda koyun alınacak.

İhaleye katılacak istekliler, ihale dokümanını TİGEM Ticaret Daire Başkanlığından 50 lira karşılığında temin edebilecek. Teklif mektuplarının 30 Mayıs saat 15.30'a kadar TİGEM Genel Evrak Servisine teslim edilmesi gerekiyor.

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