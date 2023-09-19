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Ekonomi

Gemi acentelerinin hizmet ücret tarifesi belirlendi

Gemi acentesi olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin verdikleri gemi acenteliği hizmetlerine ilişkin ücret tarifesi belirlendi.

Mustafa Çalkaya  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Gemi acentelerinin hizmet ücret tarifesi belirlendi

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ hükümleri, gemi acentesi olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin verdikleri gemi acenteliği hizmetlerine ilişkin ücretleri kapsıyor.

Buna göre, acentelik hizmetleri geminin tonilatosuna göre, 600 avro ile 4 bin avro arasında ve koruyucu acentelik hizmetleri 300 avro ile 2 bin avro arasında olacak.

Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler için ise acentelik hizmetleri 200 ile 640 avro arasında ve koruyucu acentelik hizmetleri 100 ile 320 avro arasında değişecek.

Öte yandan, gözetim hizmetleri ücretleri, komisyon ve primaj oranları da belirlendi.

Ücret ve masrafların tahsili

Türkiye limanlarına sefer yapan veya Türk boğazlarından geçen gemilerin acentelik, koruyucu acentelik, komisyon, primaj, gözetim, liman ücretleri ile diğer masrafların tamamı, peşin olarak gemi acentesine ödenecek.

Gemi ve deniz araçlarının yük, yolcu veya eşyaya ilişkin vergi, resim, harç, pul ve zorunlu giderleriyle gemi ve deniz araçlarının makine, teçhizat, malzeme ve personeline, ödenmesi gereken giderler, navlun tahsili ve havale giderleri, bu tebliğ uyarınca alınacak ücretlere dahil olmayacak.

Tebliğ yayımından bir ay sonra yürürlüğe girecek

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