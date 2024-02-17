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Ekonomi

Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) istihdam edilecek 1271 gelir uzman yardımcısı alımına yönelik yapılacak sınav ve başvuru tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Mustafa Çalkaya  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti

Ankara

GİB'in konuya ilişkin düzeltme ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu sınava ön başvurular 18-25 nisan, nihai başvurular ise 10-16 mayıs tarihlerinde alınacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 29 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

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