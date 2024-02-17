Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti
Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) istihdam edilecek 1271 gelir uzman yardımcısı alımına yönelik yapılacak sınav ve başvuru tarihlerinde değişikliğe gidildi.
Ankara
GİB'in konuya ilişkin düzeltme ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, söz konusu sınava ön başvurular 18-25 nisan, nihai başvurular ise 10-16 mayıs tarihlerinde alınacak.
Giriş sınavının yazılı bölümü 29 Haziran'da Ankara'da yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.