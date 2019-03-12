Gebze-Halkalı demir yolu hattı açılıyor
Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılıyor.
İstanbul
Gebze-Halkalı arasındaki 63 kilometrelik demir yolu hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılıyor.
Asya yakasındaki Ayrılık Çeşmesi'nden Gebze'ye 43,8 kilometre, Avrupa yakasından da Kazlıçeşme'den Halkalı'ya 19,2 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattı hizmet vermeye başlayacak.
Hattın devreye alınmasıyla Ankara'dan kalkan Yüksek Hızlı Tren Gebze ve Pendik üzerinden Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı'ya ulaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.