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Ekonomi

Gebze-Halkalı demir yolu hattı açılıyor

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılıyor.

12.03.2019
Gebze-Halkalı demir yolu hattı açılıyor

İstanbul

Gebze-Halkalı arasındaki 63 kilometrelik demir yolu hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılıyor. 

Asya yakasındaki Ayrılık Çeşmesi'nden Gebze'ye 43,8 kilometre, Avrupa yakasından da Kazlıçeşme'den Halkalı'ya 19,2 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattı hizmet vermeye başlayacak.

Hattın devreye alınmasıyla Ankara'dan kalkan Yüksek Hızlı Tren Gebze ve Pendik üzerinden Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı'ya ulaşacak.

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