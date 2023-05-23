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Ekonomi

Gazprom'un net karı 2022'de yüzde 41 azaldı

Rus enerji şirketi Gazprom'un net karı 2022'de önceki yıla göre yüzde 41 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 15,3 milyar dolar) geriledi.

Emre Gürkan Abay  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Gazprom'un net karı 2022'de yüzde 41 azaldı

Moskova

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin geçen yıl bir önceki yıla göre 10,2 trilyon rubleden 11,6 trilyon rubleye çıktığı ifade edildi.

Şirketin 2022 net karının ise 2021'e kıyasla yüzde 41 azalarak 1,2 trilyon rubleye gerilediği, bu azalışa rağmen şirketin yüksek düzeyde kar sağladığı belirtildi.

Açıklamada, şirket karındaki düşüşün ana nedeni olarak geçen yılın ikinci yarısında vergi ödemelerinin artması gösterildi.

Avrupa'daki çok sayıda ülke, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus gazı ithalatını durdurma veya azaltma kararı almıştı.


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