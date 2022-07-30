Gazprom, Letonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
Rus enerji şirketi Gazprom, Letonya’ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.
Moskova
Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz sevkiyatıyla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Letonya’ya sevkiyatların durdurulduğu belirtildi.
Şirket, daha önce de rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.