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Ekonomi

Gaziray'da elektrifikasyon testleri başladı

Gaziantep'te hızlı ve konforlu ulaşıma imkan sağlayacak Gaziray'da elektrifikasyon testleri başladı.

Arife Yıldız Ünal   | 24.05.2022
Gaziray'da elektrifikasyon testleri başladı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'deki kent içi raylı sistem ağının geliştirilmesi için Bakanlığın çalışmalarının devam ettiği, söz konusu çalışmalardan birinin de Gaziantep Gaziray Projesi olduğu belirtildi.

TCDD tarafından çalışmaların yürütüldüğü anımsatılan açıklamada, şehir içinden geçen Başpınar-Mustafayavuz-Taşpınar arasındaki mevcut tek hatlı demir yolunun 4 hatlı hale getirilmesiyle 2 hattan banliyö, 2 hattan da hızlı ve konvansiyonel tren işletmeciliği yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Projede adım adım sona yaklaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziray’da elektrifikasyon testleri başladı. Hafta boyunca testler devam edecek. Proje genelindeki toplam fiziki ilerleme yüzde 85'tir. Elektrifikasyon çalışmalarının mayıs ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Sinyalizasyon çalışmalarının bu yılın ikinci yarısında, tren depo işlerinin ise yılın son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Gaziantep trafiği nefes alacak, zamandan, yakıttan ve karbon salınımından önemli ölçüde tasarruf sağlanacak. Gaziantepliler, hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşacak."

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