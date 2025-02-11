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Ekonomi

Gaziantep'te 11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı açıldı

Gaziantep'te 11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Adsız Günebakan  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Gaziantep'te 11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı açıldı Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Vali Kemal Çeber, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuarların sayısının arttırılmasının önemine işaret etti.

Sektördeki bazı sorunların bilincinde olduklarını ve bu sorunların geçici olduğunu belirten Çeber, şöyle konuştu:

"Sorunu gördüğümüz zaman hemen mazeret üretmek, alanı terk etmek, birçok şikayetin arkasına sığınmak değil, firma temsilcileri gibi üretmeye, çalışmaya, istihdam oluşturmaya devam etmek gerçek maharet. Siz üreticiler sayesinde birçok insan rızkını kazanıyor, ülkede çarklar dönüyor, ihracatımız devam ediyor. Bunca zorluğa rağmen verilerimizde ciddi değişim olmadığını görüyoruz. Bu, zorlukları aştığımız zaman her şeyin çok daha iyiye gideceğinin en büyük göstergesi."

Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği Başkanı Mehmet Kurt, Türkiye'nin farklı illerinden fuara katılan firma temsilcilerine teşekkürlerini iletti.

Vali Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Uğur, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ile diğer katılımcılar, konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesti, stantları ziyaret etti.

Gaziantepli firmaların yanı sıra İstanbul, Adana, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Konya'dan 220 marka ile 57 katılımcının yer aldığı fuar 14 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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