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Ekonomi

Garanti BBVA'dan para transferlerine ilişkin açıklama

Garanti BBVA, EFT ve yurt dışına havale işlemlerinde aksama, durdurma veya gecikmenin söz konusu olmadığını, bono alım satımına yönelik işlemlerin de eskiden olduğu gibi kesintisiz, müşterilerin talimatları doğrultusunda yapıldığını duyurdu.

Belgin Yakışan Mutlu   | 03.01.2023
Garanti BBVA'dan para transferlerine ilişkin açıklama

İstanbul

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 21 Aralık 2022'de yaptığı açıklama ile para transferi işlemleri hakkında istatistiki verilerin şeffaf bir şekilde toplanmasını sağlamak amacıyla istenen bilgi ve raporların tüm bankalara eş zamanlı olarak bildirildiği anımsatıldı.

Mevcut işleyişte herhangi bir değişiklik olmadan tüm işlemlere aynen devam edildiği vurgulanan açıklamada, "Gelen bilgilendirme uyarınca bazı transferlere ilişkin ek belge talep edilmektedir. Bankaların sorumluluğunda uygulanacak bu yeni raporlama ve bilgi taleplerinin sonucunda EFT ve yurt dışına havale işlemlerinde herhangi bir aksama, durdurma veya gecikme söz konusu değildir. İşlemler normal sürecinde devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, değinilen konuyla alakalı Garanti BBVA tarafından yapılan iç bilgilendirme notunda, bu konuyla hiçbir ilgisi olmayan bono alım satımına yönelik sehven hatalı bir ibareye yer verildiği belirtildi.

Bono alım satımına yönelik işlemlerin, eskiden olduğu gibi kesintisiz ve müşterilerin talimatları doğrultusunda yapıldığı ve yapılmaya devam edileceği aktarılan açıklamada, kamuoyunda herhangi bir yanlış algı oluşmaması adına açıklama yapma gereği görüldüğü kaydedildi.

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