Garanti BBVA Emeklilik, kredi kartı ödeme güvencesi sigortasını mobil uygulamasında satışa sundu
Garanti BBVA Emeklilik, müşterilerinin kredi kartı borçlarını güvence altına almalarına yardımcı olmak amacıyla kredi kartı ödeme güvencesi sigortasını mobil uygulamasında satışa sundu.
İstanbul
Bankadan yapılan açıklamaya göre, vefat, kaza veya hastalık sonucu maluliyet, işsizlik gibi durumlarda kredi kartı borçları Garanti BBVA Emeklilik tarafından ödeniyor.
Kredi kartı ödeme güvencesi sigortasını mobil uygulama üzerinden 31 Temmuz'a kadar başlatan müşterilere özel olarak 500 lira bonus hediye edilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, yeni uygulama sayesinde müşterilerin beklenmedik durumlarda kredi kartı borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşünmek zorunda kalmayacaklarını belirtti.
Göçer, sigortanın kredi kartı harcamalarının yalnızca yüzde 1'i kadar aylık prim ödemesiyle yaptırılabildiğine dikkati çekerek, "Bu sigortayla özel sektörde çalışanlar için istek dışı işsizlik durumunda, kredi kartı ödemeleri aksamıyor, borçlar tarafımızdan ödeniyor. Aylık prim tutarı, ekstre tarihindeki toplam borç tutarı ve ileriye yönelik vadelendirilmiş taksit tutarlarının toplamının yüzde 1'i kadar oluyor. Sigortadan sadece çalışanlar değil, serbest meslek sahipleri, emekliler, ev hanımları ve diğer meslek grubundaki kişiler de faydalanabiliyor. Bu kişiler kaza ya da hastalık sonucu maluliyet durumunda gündelik hastane teminatından yararlanabiliyorlar. Ayrıca ödenen primler için ortalama yüzde 27 vergi avantajına da sahip oluyorlar. Müşterilerimizin bu tür güvencelere daha kolay ulaşabilmesi adına süreçlerimizi dijitalleştirmeye devam ediyoruz. Temmuz itibarıyla bankamıza ait kredi kartları için Garanti BBVA Mobil’den kredi kartı ödeme güvencesi sigortası başlatılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.