Dolar
28.05
Euro
29.79
Altın
1,976.90
ETH/USDT
1,674.30
BTC/USDT
30,630.00
BIST 100
7,577.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze için gönderilen tıbbi cihaz ve ilaçlar, Mısır'ın El Ariş Havaalanına getirildi İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Sderot’tan yayındayız KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaretinde konuşuyor
logo
Ekonomi

Gabar'da günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığını bildirdi.

Başak Erkalan, Fuat Kabakcı  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Gabar'da günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı

Ankara

TPAO, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, "Enerjide Bağımsız Türkiye hedefimize doğru, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde dağ taş, gece gündüz demeden tüm ekibimizle görevdeyiz." ifadesi yer aldı.

Gabar projesinde günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığına işaret edilen paylaşımda, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in şu ifadelerine yer verildi:

"Ülkemiz ekonomisi ve kurumumuz için büyük bir değer üretilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük üretimimizi sadece Gabar projesinden 35 bin varile çıkartmak. 2024 yılı sonu için hedefimiz ise sadece Gabar projesinde günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızla gece gündüz çalışıyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'dan Gazze'ye İsrail'e tepki yürüyüşü
Bakan Güler, sınır birliklerinin komutanlarıyla video konferans aracılığıyla görüştü
Türkiye genelinde 2012'den bugüne 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri kargo uçağı Mısır'a ulaştı
Türk Kızılayın Gazze'deki aşevinde, yeniden sıcak yemek çıkarılmaya başlandı

Benzer haberler

Gabar'da günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı

Gabar'da günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı

Emtia piyasasında geçen hafta temkinli yükseliş görüldü

Maduro, ABD yaptırımlarının hafifletilmesi kararının "politik bir zafer" olduğunu belirtti

Türkiye, kuruluşunun 100. yılında petrolde sınıf atladı

Türkiye, kuruluşunun 100. yılında petrolde sınıf atladı
Rosneft Başkanı Seçin: Bu yıl Çin'e 75 milyon tondan fazla Rus petrolü sevk edildi

Rosneft Başkanı Seçin: Bu yıl Çin'e 75 milyon tondan fazla Rus petrolü sevk edildi
Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov: Azerbaycan ile Türkiye arasında enerjide çok büyük bir işbirliği var

Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov: Azerbaycan ile Türkiye arasında enerjide çok büyük bir işbirliği var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet