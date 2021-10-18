Dolar
9.33
Euro
10.84
Altın
1,765.30
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,417.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fransa'dan Booking.com'a 1,2 milyon avro ceza

Fransa'da turizm kurallarına uymadığı gerekçesiyle sanal otel rezervasyon platformu Booking.com, 1,2 milyon avro cezaya çarptırıldı.

Yusuf Özcan   | 18.10.2021
Fransa'dan Booking.com'a 1,2 milyon avro ceza

Paris

Paris Adliye Mahkemesi, Booking.com'un, özellikle kiralanan konaklama yerleri hakkındaki bilgileri Paris Belediyesine belirlenen sürede iletmeyerek bazı turizm kurallarına uymadığına hükmetti.

Mahkeme, Booking.com'a 1,2 milyon avro ceza verdi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Ian Brossat da basına yaptığı açıklamada, bu kararın, bir zafer ve bu platformların uzun süredir sahip olduğu dokunulmazlığın ortadan kalktığının işareti olduğunu kaydetti.

Booking.com'dan yapılan açıklamada ise mahkemenin kararından üzüntü duyulduğu, Paris Belediyesi ile yakın iş birliği içinde çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili yasaların, gerekli verilerin Paris Belediyesinin istediği şekilde hazırlanması ve iletilmesi için şirkete yeterli süre imkanı tanımadığı savunuldu.

Paris Belediyesi, istediği bilgileri belirlenen sürede iletmediği gerekçesiyle Ocak 2021'de şirkete dava açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla
Türkiye'de 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımını değerlendiriyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 724 bin 323'e çıktı
Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Bolu'da "aşı olun" çağrısı

Benzer haberler

Fransa'dan Booking.com'a 1,2 milyon avro ceza

Fransa'dan Booking.com'a 1,2 milyon avro ceza

Fransız tarihçi: Macron Erdoğan'a çok odaklanarak Mağrip'te en ciddi tehditlerin Rusya ve BAE'den geldiğini unutuyor

Fransa'da '17 Ekim 1961 Katliamı'nda ölen Cezayirliler anıldı

Şentop, Fransa'nın 1961'de Cezayirlileri katledişinin yıl dönümünde tepki mesajı paylaştı

Şentop, Fransa'nın 1961'de Cezayirlileri katledişinin yıl dönümünde tepki mesajı paylaştı
Macron'dan 1961'de Cezayirlilerin öldürüldüğü katliama ilişkin açıklama: O gece işlenen suçlar affedilemez

Macron'dan 1961'de Cezayirlilerin öldürüldüğü katliama ilişkin açıklama: O gece işlenen suçlar affedilemez
Cezayir'de '17 Ekim 1961 Katliamı'nın 60. yılında Fransa'ya tepkiler yükseldi

Cezayir'de '17 Ekim 1961 Katliamı'nın 60. yılında Fransa'ya tepkiler yükseldi