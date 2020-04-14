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Ekonomi

Fransa ekonomisi yüzde 8 küçülecek

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının 11 Mayıs'a kadar uzatılmasıyla ülke ekonomisinin yüzde 8 küçüleceğini açıkladı.

Yusuf Özcan   | 14.04.2020
Fransa ekonomisi yüzde 8 küçülecek

Paris

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, BFMTV kanalında salgının ülke ekonomisine etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Ülkede serbest dolaşımın 1 ay daha sınırlandırılmasıyla ülke ekonomisinin yüzde 8 gerileyeceğini ifade eden Le Maire, bu süreçte zor durumda olan şirketlerin iflas etmemesi için 100 milyar avro kaynak ayrıldığını belirtti.

Le Maire, geçen hafta yaptığı açıklamada ülkenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini bildirmişti.

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