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Ekonomi

Ford, Avrupa’da 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Otomotiv şirketi Ford'dan yapılan açıklamada operasyonların yeniden yapılanması kapsamında Avrupa genelinde 2020'nin sonuna kadar 12 bin kişinin işine son verilmesinin planlandığı kaydedildi.

Gökhan Kurtaran   | 27.06.2019
Ford, Avrupa’da 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Londra

ABD’li otomotiv şirketi Ford, 2020 yılının sonuna kadar Avrupa genelinde 12 bin çalışanın işten çıkarılmasının planlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada operasyonların yeniden yapılanması planı kapsamında Avrupa genelinde 2020 yılının sonuna kadar toplam 12 bin kişinin işine son verilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada şirketin Avrupa genelinde gelecek yılın sonuna kadar toplam 6 üretim tesisinin kapatılmasının ya da satılmasının planlandığı belirtildi.

İngiltere’nin Güney Galler bölgesindeki Bridgend Motor Fabrikası, Fransa’daki şanzıman tesisi, Rusya’daki Naberezhnye Chelny birleştirme, St Petersburg birleştirme, Elabuga motor fabrikaları ve Slovakya’daki Kechnec şanzıman tesisinin kapatılacak veya satılacak tesisler arasında yer aldığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ford Avrupa’nın Başkanı Stuart Rowley, “Çalışanları (işlerinden) ayırmak ve fabrikaları kapatmak en zor kararlar arasında. Bunun aileleri ve toplumu etkileyeceğini biliyoruz. Bu etkinin azaltılması için onlara desteğimizi veriyoruz.” İfadelerini kullandı.

Ford, Avrupa’da doğrudan ve iştirakleri yoluyla hali hazırda toplam 51 bin kişiyi istihdam ediyor.

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