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Ekonomi

FNSS Endonezya'ya tank üretecek

FNSS Savunma Sistemleri ile Endonezya'nın devlet savunma sanayi kuruluşu PT Pindat arasında, Kaplan MT (Harimau) Orta Ağırlık Sınıfı Tank Seri Üretimi Uzun Dönemli İş Birliği Sözleşmesi imzalandı.

Musab Turan,Ali Atar   | 30.04.2019
FNSS Endonezya'ya tank üretecek

İstanbul

FNSS Savunma Sistemleri ile Endonezya'nın devlet savunma sanayi kuruluşu PT Pindat arasında, Endonezya Kara Kuvvetleri için Kaplan MT (Harimau) Orta Ağırlık Sınıfı Tank Seri Üretimi Uzun Dönemli İş Birliği Sözleşmesi imzalandı. Anlaşma 18 tankın 2 yıl içerisinde üretimini kapsıyor.

Endonezya Kara Kuvvetleri için Orta Ağırlık Sınıfı Tank Seri Üretim ve İş Birliği Sözleşmesi imza töreni, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2019) bulunan FNSS standında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Endonezya Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Agus Setiadji'nin şahitliğiyle yapılan törende, FNSS Üst Yöneticisi (CEO) Nail Kurt ile PT Pindat Üst Yöneticisi (CEO) Abraham Mose anlaşmayı imzaladı.

Törende verilen bilgilere göre, imzalanan anlaşma kapsamında teslim edilecek araçların seri üretimi iki firma tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek ve Endonezya Kara Kuvvetleri'ne teslimatı yapılacak. Anlaşma 18 tankın 2 yıl içerisinde üretimini kapsıyor.

Kalifiye edilerek sertifikalandırılan tek orta ağırlık sınıfı tank

Kaplan MT (Harimau) Orta Ağırlık Sınıfı Tank Prototip geliştirme dönemi 2018 yılı itibarıyla tamamlandı. Endonezya ve Türkiye arasında imzalanan savunma sanayi iş birliği anlaşması kapsamında FNSS ve PT Pindad prototip geliştirme çalışmalarına 2015 yılı sonunda başlamıştı.

Yaklaşık 3 yıldan daha kısa bir süre içinde teknoloji transfer modeli ile aracın tasarımı, geliştirmesi ve 2 prototipin üretimi tamamlanmış, üretilen prototipler hem Türkiye’de hem de Endonezya’da Endonezya Ordusu ve Savunma Bakanlığı tarafından çok kapsamlı ve zorlu testlere tabi tutuldu.

Kaplan MT (Harimau) bu testleri başarı ile tamamlayıp Endonezya Ordusu tarafından sertifikasyon verilen ilk orta ağırlık sınıfı tank olarak seri üretime hak kazandı.

Bu özelliğiyle dünya pazarında bir kullanıcı tarafından kalifiye edilerek sertifikalandırılan tek orta ağırlık sınıfı tank özelliğini taşıyor. 

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