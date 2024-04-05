Dolar
32.01
Euro
34.68
Altın
2,321.31
ETH/USDT
3,336.40
BTC/USDT
67,829.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sultanahmet Camii’nde Kadir Gecesi idrak ediliyor Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde Kadir Gecesi idrak ediliyor
logo
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de iştirakleri olan Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının, Türkiye'nin makroekonomik uyumundan ve daha geleneksel ekonomi politikalarına geçişinden faydalanacağını bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Fitch'ten Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Washington DC

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının, Türkiye'deki iştirakleriyle makro politika değişiminden yararlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Türk iştirakleri olan Körfez İşbirliği Konseyi bankaları, Türkiye'nin makroekonomik uyumundan, daha geleneksel ve tutarlı ekonomi politikalarına geçişinden faydalanacaktır. Enflasyonun düşmesi, iştiraklerin net parasal kayıplarını azaltacak ve Türk lirasındaki daha yavaş değer kaybı, dövizin çevrilmesinin neden olduğu kayıplardan kaynaklanan olumsuz sermaye etkisini azaltacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fitch'in mart ayında Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin ardından aralarında Körfez İşbirliği Konseyi'ne ait bazı bağlı ortaklıkların da bulunduğu 18 Türk bankasının notunu yükselttiği anımsatılan açıklamada, not yükseltilmesinin Fitch'in Haziran 2023'ten bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güveninin arttığını yansıttığı aktarıldı.

Açıklamada, pozitif görünümün de Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki önemli düşüşün yanı sıra dış kırılganlıklardaki azalmanın devam etmesiyle tutarlı olacağı yönündeki beklentiyi yansıttığı kaydedildi.

Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türk iştiraklerinin geçen yıl net parasal kaybının 2,6 milyar dolar olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'de enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde söz konusu kaybın 2024'te 2,8 milyar dolar çıkmasının ardından 2025'te yaklaşık 1,4 milyar dolara düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar, İliç'te maden ocağında toprak altında kalan bir işçinin naaşına ulaşıldığını bildirdi
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Soluk borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği başladı

Benzer haberler

Fitch'ten Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme

Fitch'ten Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme

Soluk borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği başladı

Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında ruhsat ve denetleme sorumluları hakkında işlem yürütülecek

Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında ruhsat ve denetleme sorumluları hakkında işlem yürütülecek
İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu

İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu
Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı nedeniyle yola çıkacaklara uyarılarda bulundu

Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı nedeniyle yola çıkacaklara uyarılarda bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet