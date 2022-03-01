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Ekonomi

Fitch: Küresel enflasyondaki artış yaygın ve kalıcı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel enflasyondaki hızlanmanın yaygın ve kalıcı olduğunu bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 01.03.2022
Fitch: Küresel enflasyondaki artış yaygın ve kalıcı

Washington

Fitch'ten yapılan açıklamada, enflasyonun birçok büyük ekonomide Kovid-19 salgını öncesindeki seviyelere ve enflasyon hedeflerine göre yüksek olduğu belirtildi.

Üretici fiyat enflasyonu oranlarının yükselmeye devam etmesiyle enflasyonun zirve yaptığı ve düşmeye başladığına dair verilerde henüz çok az işaret görüldüğü ifade edilen açıklamada, küresel enflasyondaki artışın yaygın ve kalıcı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Yüksek ve artan enflasyon, birçok büyük ekonomide ekonomik toparlanmanın kalıcı bir özelliği olmuş, para politikasının görünümünü değiştirmiş ve tahvil getirilerindeki son artışlara katkıda bulunmuştur." değerlendirmesine yer verildi.

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