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Ekonomi

Fitch: Küresel bankacılık düzenlemeleri 2022'de sıkılaşacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2022'de küresel banka düzenlemelerinin kademeli olarak sıkılaştırılmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Dilara Zengin   | 06.12.2021
Fitch: Küresel bankacılık düzenlemeleri 2022'de sıkılaşacak

Washington

Fitch'ten yapılan açıklamada, gelecek yıl küresel banka düzenlemelerine ilişkin görünümün daha sıkı olmasının beklendiği aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi normlara dönüş beklentilerini yansıtacak şekilde 2022'de küresel banka düzenlemelerinin kademeli olarak sıkılaştırılmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Açıklamada, düzenleyicilerin siber, iklim ve kripto varlık risklerine odaklanmasının beklendiğine dikkat çekilerek, pek çok gelişmekte olan piyasa için finansal istikrar riskleriyle bağlantılı makro ihtiyati politikalar ve uluslar üstü gerekliliklere bağlılığın düzenleyicilerin reform gündemlerinin ana belirleyicisi olmaya devam edeceği belirtildi.

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