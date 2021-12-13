Dolar
13.80
Euro
15.57
Altın
1,787.34
ETH/USDT
3,804.00
BTC/USDT
47,217.00
BIST 100
2,101.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fitch: Güçlü üretim küresel çelik sektörünün görünümünü destekleyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, güçlü üretim hacminin küresel çelik sektörünün görünümünü desteklediğini bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 13.12.2021
Fitch: Güçlü üretim küresel çelik sektörünün görünümünü destekleyecek

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, gelecek yıl çelik üretiminin gücünü korumasının beklendiğini belirterek, çelik üreticilerinin bir miktar azalmasına rağmen yine de genel trendin üzerinde seyreden kar marjlarından faydalanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, çelik sektörüne ilişkin nötr görünümün, Çin’in dışındaki yüksek kapasite kullanımının önümüzdeki dönemde güçlü nakit girdisini destekleyeceğine ilişkin görüşünü yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, Çin dışındaki çelik üreticilerinin 2021'de toplam üretimlerinin salgın öncesindeki seviyesini aştığı belirtilirken, artan talep ve tüketimin Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan teşvikleri yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, Çin dışındaki ülkelerin toplam çelik üretiminin 2022'de yüzde 5 daha büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.

Fitch Ratings’in açıklamasında, Çin’in 2022'de toplam çelik üretiminin yaklaşık 1 milyar ton seviyesinde olmasının öngörüldüğü kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 797 bin 348'e çıktı
İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti
İngiltere'de evden çalışma uygulaması yeniden başladı
Kovid-19'da 3 doz aşı Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağlıyor
Rusya'da Kovid-19'un Omicron varyantı vakaları artıyor

Benzer haberler

Fitch: Güçlü üretim küresel çelik sektörünün görünümünü destekleyecek

Fitch: Güçlü üretim küresel çelik sektörünün görünümünü destekleyecek

İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti

İngiltere'de evden çalışma uygulaması yeniden başladı

İngiltere'de görevdeki en kötü dönemini yaşayan Johnson'ı daha kötü günler bekliyor

İngiltere'de görevdeki en kötü dönemini yaşayan Johnson'ı daha kötü günler bekliyor
İngiltere'de tüm yetişkinler yıl sonundan önce güçlendirici Kovid-19 aşısı yaptırabilecek

İngiltere'de tüm yetişkinler yıl sonundan önce güçlendirici Kovid-19 aşısı yaptırabilecek
İngiltere'de Kovid-19 alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi

İngiltere'de Kovid-19 alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi