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Ekonomi

First Republic Bank'ın hisselerindeki düşüş sürüyor

ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic'in hisseleri yüzde 30 civarında değer kaybetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
First Republic Bank'ın hisselerindeki düşüş sürüyor

New York

First Republic Bank'ın hisselerindeki düşüş, bankanın pazartesi günü açıkladığı ilk çeyrek bilançosunun ardından hız kazanırken, hükümet yetkililerinin bankayı kurtarma sürecine müdahale etmek istemediğine dair haber akışıyla derinleşti.

Bankanın hisseleri, dün yüzde 50 civarında düşerken, bugün yüzde 30'a yakın değer kaybederek 5,75 dolara geriledi. First Republic'in hisse fiyatında geçen yıla göre azalış yüzde 90'ı geçerken, bankanın piyasa değeri 1 milyar doların altına indi.

New York Borsası, First Republic'in hisse işlemlerini oynaklık nedeniyle zaman zaman durdurdu.

ABD basınında yer alan haberlerde, bankanın varlıklarını satmak da dahil çeşitli seçenekleri değerlendirdiği aktarıldı.

İlk çeyrek bilançosu mevduatlarının yüzde 40'ın üzerinde azaldığını gösterdi

Geçen ay ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası sonrası First Republic Bank da finansal zorluk yaşamıştı.

Mart ortasında Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun aralarında bulunduğu 11 büyük banka, First Republic Bank'a destek olmak ve bankacılık sektöründeki güveni sağlayarak bankalardan kaçışların yayılmasını önlemek amacıyla toplam 30 milyar dolar mevduat aktaracağını duyurmuştu.

First Republic'in yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosu, bankanın mevduatlarının, ABD'li büyük bankalardan gelen 30 milyar dolara rağmen mart sonu itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 40,8 azaldığını ortaya koydu.

Bankadan yapılan açıklamada, mevduat faaliyetinin 27 Mart haftasından itibaren istikrar kazandığı ve 21 Nisan'a kadar sabit kaldığı aktarılmıştı.

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