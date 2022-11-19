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Ekonomi

Finike portakalında hasat erken başladı

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinden Finike portakalında, bu yıl erken başlayan hasat sonunda 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Ali Karataç   | 19.11.2022
Finike portakalında hasat erken başladı Fotoğraf: Ali Karataç/AA

Antalya

Türkiye'nin portakal üretiminde önemli yere sahip Finike'deki bahçelerde bu yıl portakal hasadı geçen yıllara göre erken başladı.

Çoğunlukla Washington Navel cinsi portakal üretiminin yapıldığı ilçede tat ve aromasıyla fark yaratan Finike portakalı, Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilmesinin yanında yurt dışına ihraç ediliyor.

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ilçe genelinde 30 bin dekar alanda narenciye üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bunun 28 bin dekarlık bölümünü portakalın oluşturduğu bilgisini veren Sarıçobanoğlu, "Bu yıl 200 bin ton rekolte bekliyoruz. Hava şartları portakalın çiçek ve hasat döneminde uygun geçti. Portakal dalında ortalama 5-6 liradan alıcı buluyor. Havaların soğumasıyla bu fiyatların artacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Finike portakalındaki tadın başka yöredekilerdeki meyvelerde bulunmadığına dikkati çeken Sarıçobanoğlu, tüketicilerin Finike portakalını iyi ayırt etmesi gerektiğini dile getirdi.

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