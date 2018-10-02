Fındıktan elde edilen gelir 10 kat artabilir

OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, Türkiye'nin en çok fındık üreten ili olarak, bu ürünün daha katma değerli satılması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

ORDU - UĞUR ASLANHAN

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, halihazırda Ordu'da bir tane çikolata fabrikası olduğunu ve bu fabrikanın da yurt dışına ciddi ihracatı bulunduğunu ifade ederek, şu anda 3 şirketin, kendilerinden çikolata fabrikası kurmak için yer istediğini, bu şirketler için yer bulma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Servet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya fındık üretiminin yüzde 70'lik bölümünü elinde bulunduran ve en büyük ihracatçı konumunda olan Türkiye'nin, yıllık ortalama 1,5-2 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Fındıkta yüz binlerce, hatta milyonlarca vatandaşın ekmek yediğini ifade eden Şahin, her yıl yüz milyonlarca kilogram fındığın üretimden son tüketiciye ulaşana kadar vatandaşlara geçim kaynağı olduğunu belirtti.

"Çikolatayla fındığın aşkı Türkiye'nin gelirini ciddi artıracak"

Servet Şahin, Türkiye'nin en çok fındık üreten ili olarak, bu ürünün daha katma değerli satılması, başta üreticiler olmak üzere Ordu'nun, Karadeniz'in ve Türkiye'nin daha fazla gelir elde edebilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçirdiklerini anlattı.

Bu kapsamda fındığın çikolatayla buluşarak daha katma değerli satılması yönünde çalışmalar başlattıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Fındığı eğer çikolataya katarak veya ezme olarak satarsanız elde edilen gelir çok daha fazla oluyor. Şu anda 1,5-2 milyar dolar ihracatı bulunan fındıktan bu yolla 10 milyar dolardan fazla, belki 20 milyar doları bulan gelir elde edebiliriz. Halihazırda Ordu'da bir tane çikolata fabrikası var ve bu fabrikanın da yurt dışına ciddi ihracatı var. Ayrıca, şu anda 3 ayrı şirket, bizden çikolata fabrikası kurmak için yer istedi. Onlar için yer bulma çalışmalarımız sürüyor. Bu fabrikalar da hayata geçince Ordu, çikolatada bir simge olacak. Çikolatayla fındığın aşkı Türkiye'nin gelirini ciddi artıracak."

Şahin, organize sanayi bölgesinde yer buldukları anda bu fabrikaların yapılacağını, 2019'da arazi ile ilgili problemleri halledeceklerini bildirdi.

OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, Türkiye'nin bu yolla önemli çikolata markaları oluşturacağını, katma değerli ürün satışı sayesinde fındıktan elde edilen gelirin artacağını söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine işaret eden Şahin, 3-4 saatlik uçuşla 50'den fazla ülkeye gidilebildiğini aktardı.

"Fındığa hak ettiği değeri kazandırmalıyız"

OTSO Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak da Türk fındığını, dünya genelinde onlarca ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, yıllık 1,5 milyar dolar ihracat yapıldığını söyledi.

Döviz hareketleri nedeniyle dünyanın en ucuz fındığının Türkiye'de satıldığını belirten Çakmak, "Yani fındığın en ucuza bulunduğu ülke Türkiye... Ayrıca fındığımızın fiyatlarına da, finansı daha ucuz elde ettikleri için yabancı firmalar yön veriyor. Biz bir an önce lisanslı depoculuğu hayata geçirip, fındıkla ilgili politikaları üretip bu ürünümüze hak ettiği değeri kazandırmalıyız." dedi.