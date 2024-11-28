Filli Boya, "Hayata 1 Renk Neşe" hareketini başlattı
Filli Boya, insanlara umut ve neşe veren alanlar sunmak amacıyla "Hayata 1 Renk Neşe" hareketini, Beşiktaş Belediyesi işbirliğiyle İstanbul'daki Abbasağa Parkı'nda başlattı.
İstanbul
Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı'nda harekete geçirilen projenin detaylarını basın mensuplarına anlattı.
Proje kapsamında Pekmez X Boz Mimarlık Ofisinin tasarımlarıyla Abbasağa Parkı'nın giriş kapılarından oturma banklarına, amfi meydanından çocuk oyun alanlarına kadar birçok bölge, Filli Boya'nın 2025 renk paletinden seçilen 6 farklı tonla yeniden tasarlandı.
Sivil toplum çalışmalarını desteklemek ve sosyal sorumluluk alanında varlık göstermek amacıyla Filli Boya'nın 20 çalışanı da boyama çalışmalarına destek verdi.
Filli Boya gelen başvurular arasından yapılacak değerlendirmenin ardından 2025'in sonuna kadar pek çok farklı alanda daha yılın renklerini kullanarak "Hayata 1 Renk Neşe" katmayı hedefliyor.
Bugüne kadar pek çok sosyal sorumluluk projesine imza atan Filli Boya, yeni açılımlarla bu misyonunu devam ettiriyor.
Türkiye'nin dört bir yanındaki 3 binden fazla okulun sağlıklı ve modern eğitim şartlarına sahip olması ve çocukların daha iyi şartlarda eğitim almalarını desteklemek amacıyla "Filli Okul" projesini yürüten Filli Boya, okullar dışında kamusal birçok alanın güzelleştirilmesine de katkıda bulundu.
Milli Saraylar'a ait 11 yapının restorasyon çalışmalarını gerçekleştiren ve "Ebedi Destekçisi" olduğu Çanakkale Tarihi alanın da yenilenmesini sağlayan Filli Boya, yeni bir hareket başlatıyor. "Hayata 1 Renk Neşe" adlı proje, Türkiye'nin dört bir tarafındaki kamusal alanların, tasarımın gücü ve renklerle güzelleşmesini sağlamayı amaçlıyor.
"Sosyal sorumluluk, bizim işimizi yapmak kadar önemli bir ilkemiz"
AA muhabirine açıklamada bulunan Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, şirket olarak kuruldukları günden bu yana Türkiye'nin tüm ihtiyaçlarına ve geleneklerine duyarlı olmayı ilke edindiklerini söyledi.
Küçükoğlu, bu duyarlılıkla beraber her dönem farklı sosyal sorumluluk projelerinin olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Sosyal sorumluluk, bizim işimizi yapmak kadar önemli bir ilkemiz. Buradaki temel motivasyonumuz, Anadolu'dan aldığımız ilhamla Anadolumuzun 10 bin yılı aşan, dünyaya ilham olmuş birlikteliği ve toplumsal uyumu geleceğe umutla taşımak. Anadolu, 10 bin yıldır olgunlaşarak bugünlere gelmiş ve dünyaya ilham vermiştir. Biz de geleceğe daha büyük umutla bakabilmek için birbirimizden daha fazla enerji güç ve iletişim kurabileceğimiz bir seferberlik başlatabilir miyiz diye düşündük. Bu anlamda, renklerin de etkisiyle topluma pozitif bir etki yaratarak geleceğe umutla bakabilmenin başlangıcı oldu burası."
Abbasağa Parkı'nın seçilme sebebine değinen Küçükoğlu, Beşiktaş Belediyesinin projeye gösterdiği yakınlığın etkili olduğunu dile getirdi.
Küçükoğlu, aynı dönemde, ekip arkadaşlarının 30 belediyeyle yürüttüğü çalışmaların devam ettiğinin bilgisini vererek, "Bu projeyi, ülkemizin 81 ilinde ve 922 ilçesinde aynı niyetle heyecanla ve arzuyla geliştirmek istiyoruz. Ancak buradaki konu sadece bir boyama işi değil, belediyelerle işbirliği yaparak bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak parkların geliştirilmesini sağlamak olacaktır." diye konuştu.
"Bu projede de çevreye duyarlılığı yüksek seviyede gözeterek çalışmalarımızı gerçekleştirdik"
Proje çalışmalarında sürdürülebilirliğe verdikleri önemi vurgulayan Küçükoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Biz tüm ürünlerimizde çevreciliğe ve sürdürülebilirliğe çok kritik bir önem veriyoruz. Tabii ki boyaların uygulanması sırasında uygulama koşullarının da sağlanması esas. Bu projede de çevreye duyarlılığı yüksek seviyede gözeterek çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bizim amacımız, sadece ekonomik gelişme sağlamak değil, aynı zamanda toplumumuzun tüm ihtiyaçlarına, geleneklerine ve duyarlılıklarına destek verecek çalışmaları yapmayı kendimize bir görev olarak görmekteyiz. Bu anlayışı kendimize bir görev kabul ediyoruz. Her dönemin hassasiyetlerine uygun sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye özen gösteriyoruz."
Küçükoğlu, ülkenin geleceğine olan inançlarının tam olduğunun altını çizerek, her dönemde olumlu düşünmenin ve geleceğe umutla bakmanın, hep beraber birlik olunduğunda daha iyi sonuçlar elde edildiğine inandıklarını belirtti.
Çanakkale sponsorluğunun altında da bu anlayışın yattığını aktaran Küçükoğlu, "Hep birlikte olduğumuzda dünyaya gücümüzü çok daha iyi gösterebilmişiz. Umuda ve pozitif olmaya çok önem veriyoruz. Bize bu anlayışı, on bin yıllık Anadolu medeniyetleri ve geçmişimiz öğretti. Hep beraber geleceğimize daha umut dolu ve pozitif bir gözle bakmamız gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Halkın kullanımına açık noktaları hayata renk katan neşe hareketine dahil etmek için kolları sıvadıklarını söyleyen Küçükoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Amacımız, renklenen alanların sayısını daha da artırarak umudu ve neşeyi yaymak. Bir arada olmaya teşvik etmek. Bu nedenle özellikle kamu kurumlarına, yerel yöneticilere bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Zengin ürün yelpazemiz, deneyimimiz ve yetkinliğimizden insanları buluşturan farklı alanların da faydalanmasını istiyoruz. 81 il 922 ilçemize aynı umut ve heyecan ile yakınız. Bizimle işbirliğinde olan tasarımcılarla birlikte buna hazırız. Dahil olmak isteyenlere kapımız açık. Bir yıl içerisinde hava koşulları, tasarım ve diğer ön hazırlık zamanlarını da dikkate alarak pek çok kamusal alanı renklendirerek umut ve neşe noktasına çevirmeyi hedefliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.