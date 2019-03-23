Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
99,835.31
Altın
1,313.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Ekonomi

Ferrari Monza SP1 altın ödüle layık görüldü

Ferrari, IF Tasarım Ödülleri 2019’da Ferrari Monza SP1 altın ödülü kazanırken, Portofino, 488 Pista ve SP38 modelleri de tasarım ödülüne layık görüldü.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 23.03.2019
Ferrari Monza SP1 altın ödüle layık görüldü

İstanbul

Ferrari, IF Tasarım Ödülleri 2019’da Ferrari Monza SP1 altın ödüle layık görülürken, Portofino, 488 Pista ve SP38 modelleri de tasarım ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İtalyan spor otomobil devi Ferrari, tasarım alanında uluslararası prestije sahip IF Tasarım Ödülleri’nde 4 farklı modeliyle ödüle layık görüldü.

Münih’te düzenlenen törende, Ferrari’nin gerçek bir yarış otomobili çizgilerini barındıran modeli Ferrari Monza SP1, altın ödülün sahibi oldu. Ferrari’nin, diğer modelleri Portofino, 488 Pista ve özel üretim modeli SP38 ise ayrıca tasarım ödülüne layık görüldü.

66 yıldır tasarım alanındaki en önemli ödüllerden biri olan IF Ödülleri’nde, Ferrari Monza SP1, "geleceğe işaret eden klasik bir mükemmellik" anlayışıyla jürinin büyük beğeni ve övgüsünü aldı. Portofino, 488 Pista ve özel üretim modeli SP38 ile tasarım ödüllerini toplayan marka, böylelikle Ferrari Tasarım Merkezi tarafından yürütülen stil araştırmalarının başarısını bir kez daha ortaya koymuş oldu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?