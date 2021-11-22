Fenerbahçe borsada da güldürdü
Fenerbahçe'nin dünkü Galatasaray galibiyetinin ardından Borsa İstanbul'daki hisseleri haftaya yüzde 8 yükselişle başladı.
İstanbul
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki karşılaşmaların sonuçları Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senedi fiyatlarını da etkiledi.
Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe'nin hisse fiyatı haftaya yüzde 8 artışla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 7 yükselişle 32,14 liradan işlem görürken, Galatasaray hisseleri yüzde 5,8 düşüşle 4,05 lira seviyesinde bulunuyor.
Hafta sonu Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ın hisse fiyatı da yüzde 6 değer kaybederken, bugün Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor hisselerinin fiyatı yüzde 3,3 primle 8,87'den işlem görüyor.
Hafta sonu oynanan maçların ardından Trabzonspor 1 maç eksiğine rağmen 30 puanla Süper Lig'de liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 23 puanla beşinci, Galatasaray 21 puanla sekizinci ve Beşiktaş 20 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.