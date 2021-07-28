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Ekonomi

Fed'den para piyasalarına destek için 2 repo programı

ABD Merkez Bankası (Fed), para politikasının etkin uygulanması ve düzenli piyasa işleyişini desteklemek için 2 repo programının oluşturulduğunu duyurdu.

Dilara Zengin   | 28.07.2021
Fed'den para piyasalarına destek için 2 repo programı

Washington

Fed'den yapılan açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yurt içi piyasa ile yabancı ve uluslararası para otoriteleri için 2 repo programı oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu programların para politikasının etkin bir şekilde uygulanmasını ve düzenli piyasa işleyişini desteklemek için para piyasalarında dayanak işlevi göreceği ifade edildi.

Yurt içi piyasalara yönelik repo programı kapsamında gecelik repo operasyonlarının gerçekleştirileceği ve maksimum operasyon büyüklüğünün 500 milyar dolar olacağı aktarıldı.

Açıklamada, yabancı ve uluslararası kuruluşlara için oluşturulan repo programıyla da yabancı resmi kurumlarla gecelik repo anlaşmalarının yapılacağı belirtildi.

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