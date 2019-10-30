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Ekonomi

Fed'den faiz indirimi

ABD Merkez Bankası, politika faizi oranını 25 baz puan indirerek, yüzde 1,50-1,75 aralığına çekti.

Ata Ufuk Şeker   | 30.10.2019
Fed'den faiz indirimi

Brüksel

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi oranını 25 baz puan indirerek, yüzde 1,50-1,75 aralığına çektiğini bildirdi.

Fed, faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıkladı.

Faiz kararının küresel gelişmeler ve düşük faiz oranları sonucunda alındığı, politika faizi oranının yüzde 1,50-1,75 aralığına çekildiği kaydedildi.

Fed, 31 Temmuz ve 18 Eylül tarihlerinde, politika faiz oranını 25'er baz puan indirme kararı almıştı. Son kararla Fed bu yıl 3 defa faiz indirmiş oldu.

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