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Ekonomi

Fed politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

Dilara Zengin   | 29.07.2020
Fed politika faizini sabit tuttu

Washington

ABD Merkez Bankasından (Fed), yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilerek, bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmakta, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklemekte kararlı olduğu ifade edildi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde ekonomik sıkıntılara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, "Keskin düşüşlerin ardından ekonomik faaliyet ve istihdam son aylarda bir miktar toparlandı ancak yılbaşındaki seviyelerinin oldukça altında seyrediyor." değerlendirmesinde bulunuldu. 

"Ekonominin önündeki yol, virüsün seyrine bağlı olacak"

Zayıflayan talep ve düşük petrol fiyatlarının tüketici enflasyonunu baskı altında tuttuğu belirtilerek, ekonomiyi desteklemeye yönelik politika önlemleri ve Amerikan hanehalkları ile şirketlerine sağlanan kredi akışının etkisiyle genel mali koşulların son aylarda iyileştiği bildirildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonominin önündeki yol, önemli ölçüde virüsün seyrine bağlı olacak. Devam eden halk sağlığı krizi, kısa vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde ağır şekilde baskı yaratacak ve orta vadede ekonomik görünüme yönelik kayda değer riskler oluşturacak." 

Bu gelişmeler ışığında Federal Açık Piyasa Komitesinin federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 0- 0,25'te tutmaya karar verdiği belirtilerek, ekonominin son sıkıntıları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma yoluna girdiğinden emin olana kadar söz konusu hedef faiz aralığının sürdürülmesinin beklendiği bildirildi. 

Swap hatları 31 Mart'a kadar uzatıldı 

Açıklamada, Komitenin halk sağlığıyla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere ekonomik görünüme ilişkin gelişmeleri izlemeye devam edeceği, ekonomiyi desteklemek için uygun araçların kullanılacağı ifade edildi. 

Hanehalkı ve işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek için Fed'in gelecek aylarda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını artıracağı, büyük ölçekli gecelik ve vadeli repo işlemlerinin de sürdürüleceği kaydedildi. 

Fed ayrıca, yabancı merkez bankaları için geçici dolar swap hatları ve repo kolaylığını 31 Mart'a kadar uzattığını duyurdu.

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