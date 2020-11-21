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Ekonomi

Fed kullanılmayan Kovid-19 fonlarını ABD hazinesine iade edecek

ABD Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan fonları ABD Hazine Bakanlığının talebi üzerine iade edeceğini bildirdi.

Dilara Zengin   | 21.11.2020
Fed kullanılmayan Kovid-19 fonlarını ABD hazinesine iade edecek

Washington DC

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla hayata geçirilen kredi programlarına ilişkin kaleme aldığı mektuba yanıt verdi.

Mnuchin'in Fed'in kullanılmayan fonları hazineye iade etmesi isteği üzerine Powell, bu talebi yerine getireceklerini belirtti.

Powell, mektubunda, kullanılmayan fonları iade etmek için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını aktardı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, 19 Kasım'daki mektubunda, acil kredi programlarından 4'ü için 90 günlük uzatma ve 5 programın ise daha önce belirlenen şekilde 31 Aralık'ta sona ermesini talep etmişti.

Mnuchin, mektupta, "Fed'in kullanılmayan fonları hazineye iade etmesini talep ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu fonların iadesiyle Kongre'nin 455 milyar doları tahsis edebileceğini belirten Mnuchin, kredi programlarının yeniden gerekmesi halinde Fed'in Hazine Bakanlığından talepte bulunabileceğini kaydetmişti.

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