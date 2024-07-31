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Ekonomi

Fed faiz oranını sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Dilara Zengin Okay  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Fed faiz oranını sabit tuttu

Washington DC

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği bildirildi.

İstihdam artışının yavaşladığına işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının arttığı ancak hala düşük kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." denildi.

Uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşılmasının hedeflendiği yinelenen açıklamada, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlemeye devam ettiği görüşünde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin her iki hedefine yönelik risklere karşı dikkatli olduğu vurgulandı.

Banka'nın açıklamasında, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 5,25-5,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Art arda 8 toplantıda faiz oranında değişikliğe gidilmedi

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Banka'nın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak geçen ay yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti.

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