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Ekonomi

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekti.

Ata Ufuk Şeker   | 18.09.2019
Fed faiz kararını açıkladı

Brüksel

ABD Merkez Bankası Fed, faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, politika faiz oranının yüzde 1,75- 2,00 aralığında tutulduğu, faiz oranının indirilmesi kararının 3'e karşı 7 oyla alındığı kaydedildi.

Fed, 31 Temmuz tarihinde de politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çekme kararı almıştı.

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