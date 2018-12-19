Fed faiz kararını açıkladı

WASHINGTON

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) aralık toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi.

İki günlük toplantının ardından yayımlanan karar metnine göre, 10 FOMC üyesi, politika faizini 25 baz puan artırma kararını oy birliğiyle aldı.

Fed'in bu yılki dördüncü faiz artırımı olarak kayıtlara geçen kararla, bankanın politika faizi yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltilmiş oldu.

Ülke ekonomisinin güçlü büyümeyi ve iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğü vurgulanan karar metninde, "FOMC, iş gücü piyasası şartları ve enflasyon açısından gerçekleşen gelişmeler ve beklentiler ışığında, federal fonlama oranını yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, karar metninde, "Komite, politika faizinde bir miktar ek kademeli artırımların, ekonomideki sürdürülebilir büyüme, güçlü iş gücü piyasası şartları ve yüzde 2 simetrik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu öngörüyor." değerlendirmesine yer verilmesi dikkati çekti. Bu cümle, önceki karar metinlerinde “bir miktar” ibaresi yer almadan kullanılmıştı.

2019 yılı için faiz artış beklentisi üçten ikiye çekildi

Fed, faiz kararına ilaveten çeyreklik ekonomik projeksiyonlarını da güncelledi.

Yeni projeksiyonlara göre, Fed üyelerinin 2019 sonuna dair medyan faiz oranı tahmini yüzde 3,1’den yüzde 2,9’a indi. Bu oran, banka yetkililerinin, gelecek yıl üç yerine iki kez faiz artırmayı planladığına işaret etti.

FOMC'nin 2020 ve 2021 yıllarına yönelik medyan faiz projeksiyonları ise yüzde 3,4’ten yüzde 3,1’e çekildi. Bu oranlar, banka yetkililerinin 2020’de bir kez faiz artırdıktan sonra 2021 yılında üst faiz sınırını yüzde 3,25’te muhafaza etmeyi beklediklerini gösterdi.

Diğer taraftan, Fed'in bu yıla yönelik büyüme beklentisi aşağı yönlü revize edildi. Buna göre, banka yetkilileri, Amerikan ekonomisinin 2018'de yüzde 3,1 yerine yüzde 3,0 büyümesini bekliyor.

Ayrıca, eylül ayında yüzde 2,5 olarak açıklanan 2019 büyüme beklentisi, yüzde 2,3'e çekilirken, 2020 tahmini yüzde 2'de sabit bırakıldı. Banka yetkilileri, ülke ekonomisinin 2021’de ise yüzde 1,8 büyüyeceğini öngörmeye devam etti.

FOMC'nin işsizlik oranı projeksiyonları, bu yıl sonu için yüzde 3,7 ve gelecek yıl için yüzde 3,5’te sabit bırakılırken, 2020 beklentisi yüzde 3,5’ten yüzde 3,6’ya ve 2021 tahmini yüzde 3,7’den yüzde 3,8’e çıkarıldı.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine ilişkin medyan tahminler ise bu yıl için yüzde 1,9 ve 2019-2020-2021 yılları için yüzde 2 olarak belirlendi. Eylül ayında yayımlanan projeksiyonlarda, çekirdek PCE’nin bu yıl yüzde 2 ve gelecek üç sene yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmüştü.

Piyasalar, faiz kararı ve ekonomik projeksiyonların ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın düzenleyeceği basın toplantısına odaklandı.

Faiz artırım kararını ve ekonomik projeksiyonları değerlendirecek Powell'ın konuşmasında yatırımcılar, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller arayacak.

Muhabir: Gülbin Yıldırım



