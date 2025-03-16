Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,908.60
BTC/USDT
83,906.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Faldan "vergi", astroloji haritasından "denetim" çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, özellikle sosyal medyada fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet verip gelir elde edenlerin artması üzerine harekete geçti.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Faldan "vergi", astroloji haritasından "denetim" çıktı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren ancak gelirlerini beyan etmeyenleri mercek altına aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, son dönemlerde fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, yıldız haritası, büyü, meditasyon, numeroloji, vefk, reiki gibi birçok alanda hizmet verenlerin çoğalması üzerine radarını bu konuya çevirdi.

Bakanlık, fal ve astroloji danışmanlığı verenler ile spiritüalistlerin elde ettiği gelir kaynaklarını araştırmak için sektördeki iş modellerini yapay zeka ile analiz etti. Bu gelirlerin anlaşılması için dijital izler, internet siteleri, sosyal medya etkileşimleri, çevrim içi ödeme sistemleri ve diğer veriler incelendi.

Yüz yüze seanslar, telefon ve mesaj yanında WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden astrolojik öngörü, özel spiritüalist bilgi paylaşımları, kişiye özel doğum haritası, tarot raporları gibi hizmetler verildiği görüldü. YouTube ve TikTok üzerinden etkileşimli canlı yayınlarla, Facebook ve Instagram üzerinden yapılan paylaşımlarla takipçi sayılarının artırıldığı belirlendi.

Bu kişilerin seans başına ücret aldığı, sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın ve paylaşımlar yoluyla ya da üç günlük veya bir haftalık tatillerde arınma, meditasyon ve terapi gibi hizmetler sunarak gelir elde ettiği tespit edildi.

Sosyal medya hareketleri ve finansal verilere analiz

Bu kapsamda, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, yıldız haritası, büyü, meditasyon, numeroloji, vefk, reiki gibi birçok alanda hizmet sunan kişilerin, sosyal medya platform hareketleri ve finansal verileri kontrol edildi. Bu kişilerden vergi mükellefi olanların tespit edilen gelirleri beyan ve bildirimleriyle karşılaştırıldı.

Söz konusu alanlarda faaliyet göstererek gelir elde eden ancak vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler saptandı.

Analiz çalışmasının ilk sonuçlarına göre, 1034 mükellef "riskli" olarak belirlendi, yaklaşık 1,8 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit edildi.

Yapılan analizlerde 295 kişinin mükellef olmadan çalıştığı görüldü ve mükellefiyet tesisi işlemlerine başlandı.

Falcılıktan 15 milyon lira kazandı, tek kuruş vergi ödemedi

Analiz çalışmasında, kayıt dışı çalışan bir mükellefin, astrolojik öngörüler ve spiritüalist bilgi paylaşımlarında bulunduğu, kişiye özel doğum haritası ve tarot raporları hazırladığı, sosyal medyadan etkileşimli canlı yayınlar düzenlediği, bu faaliyetler kapsamında bugüne kadar 15 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi. Buna rağmen söz konusu kişinin vergi mükellefi olmadığı, elde ettiği bu kazanca yönelik herhangi bir beyanname vermediği anlaşıldı.

Yapılan tespitler üzerine mükelleflerin izaha davet edilmesine başlandı. Beyanname vermeyen ya da önceki beyannamelerini düzeltmeyen mükellefler, vergi incelemesine sevk edilecek.

"Gerçek kazançlar beyan edilmeli"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsi mesaiye dayanarak kişinin kendi nam ve hesabına verdiği fal ve astroloji gibi hizmetlerin serbest meslek faaliyeti kapsamında vergilendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, vergide adaleti sağlamak, bunun için istisnasız tüm kazançlarda kayıt dışılıkla mücadelemiz sürecek. Çalışma, 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik de yapılacak. İzaha davete uyum göstererek yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ağır cezalarla karşılaşmayacak. Beyan dönemi geçmeden mükellefler gerçek kazançlarını beyan etmeli."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Cenevre'de Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılacak
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
SOLOTÜRK, 18 Mart etkinlikleri öncesinde İzmit'te keşif uçuşu yaptı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Türkiye'den, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının yıl dönümüne ilişkin açıklama

Benzer haberler

Faldan "vergi", astroloji haritasından "denetim" çıktı

Faldan "vergi", astroloji haritasından "denetim" çıktı

Kesme altın satışlarında suistimalleri önlemeye yönelik düzenleme Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığından "kesme altın"a çeki düzen

Mükellefler geçen yıl en çok imalat sektöründe vergi matrahını eksik beyan etti

Mükellefler geçen yıl en çok imalat sektöründe vergi matrahını eksik beyan etti
Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği

Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
Kamuda "ön mali kontrol" ve "iç kontrol" ile harcama yetkililerinin belirlenmesine ilişkin esaslar belirlendi

Kamuda "ön mali kontrol" ve "iç kontrol" ile harcama yetkililerinin belirlenmesine ilişkin esaslar belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet