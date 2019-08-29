Euro
6.46
Dolar
5.84
BIST 100
96,030.47
Altın
1,541.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Facebook Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi

Facebook, Japonya'da kazandığı reklam gelirini düşük gösterip vergi ödemelerini İrlanda ofisinden yaptığı için ülkedeki vergi kurumları tarafından uyarıldı.

Nuri Aydın   | 29.08.2019
Facebook Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi

Ankara

Japan Today isimli haber sitesine göre, Facebook'un Japonya ofisi, 2 yıl boyunca 4,7 milyon dolar değerindeki gelir vergisini yetkili makamlara bildirmedi. 

Haberin dayandırıldığı raporda, Facebook'un, Japonya'daki vergilendirilebilir gelirini düşük gösterdiği ve vergilerini daha düşük oranın uygulandığı İrlanda'daki ofisine ödettiği belirtildi.

İrlanda'da yüzde 12,5 olan kurumlar vergisi, Japonya'da yüzde 30 olarak uygulanıyor.

Haberde, şirketin vergi bildirimini düzelttiği, Tokyo Bölgesel Vergi Bürosu tarafından uygulanan yaptırımla yaklaşık 100 milyon yenden (yaklaşık 5,5 milyon lira) fazla ek ödeme yaptığı aktarıldı.

Facebook'un Japonya şubesinden "Biz her ülkedeki vergi kurumlarıyla iş birliği yaparak ülkelerin yasal vergi düzenlemelerine uyuyoruz." açıklaması yapıldı.

Japonya'daki vergi kurumlarının; Facebook, Apple, Amazon ve Google gibi teknoloji şirketlerinin daha düşük vergi oranlarından yaralanmak için yerelde kazanılan gelirlerin başka ofislere taşınması dahil vergi tasarrufu tedbirlerine karşı incelemelerini sıklaştırdığı vurgulandı.

Facebook'un Japonya'da 2017'de net karının 103 bin 550 dolardan 2018'de 2,6 milyon dolara yükseldiğine de işaret edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

Facebook Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi

Facebook Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi

Tokyo 'en güvenli kent' seçildi

Güney Kore Japonya'yı dürüst olmamakla suçladı

İran'dan Japonya'ya 'ABD'nin koalisyonuna katılmayın' çağrısı

İran'dan Japonya'ya 'ABD'nin koalisyonuna katılmayın' çağrısı
Japonya'da yağışlar nedeniyle 847 bin kişiye tahliye talimatı

Japonya'da yağışlar nedeniyle 847 bin kişiye tahliye talimatı
Yerel yönetimler Facebook'tan 'acil durum uyarısı' yapacak

Yerel yönetimler Facebook'tan 'acil durum uyarısı' yapacak