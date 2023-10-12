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Ekonomi

Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay satışlarda ilk 3'te Fiat, Renault ve Ford markaları yer aldı.

Abdulselam Durdak  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu

İstanbul

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında eylül ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Ford oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022 yılı eylül ayına göre yüzde 55,9 artarak 96 bin 793 adet oldu.

Eylülde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artarak 78 bin 971 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,4 artışla 17 bin 822 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 15 bin 537 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 11 bin 714 adetle Renault, 7 bin 23 satışla da Ford takip etti.

Volkswagen 6 bin 89 satışla dördüncü ve Chery 5 bin 636 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışları

Eylül ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 11 bin 722 ile Fiat oldu. Fiat'ı 9 bin 756 satışla Renault ve 5 bin 636 satışla Chery izledi.

Volkswagen 4 bin 857 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Tesla 4 bin 700 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Eylülde 2 bin 204 adet Togg teslim edildi

ODMD marka listesine Tesla'nın da dahil olmasıyla marka sayısı 49'a çıktı. Geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Togg'un teslimatları eylül ayı için 2 bin 204 adet olarak gerçekleşti. Lüks otomobil grubunda eylülde 85 Porsche, 28 Maserati, 30 Lexus, 5 Jaguar, 4 Bentley, 2 Aston Martin ve 1 Ferrari satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen ay 4 bin 508 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 815 satışla Fiat ve 1958 satışla Renault izledi.

Volkswagen 1232 satışla dördüncü ve Peugeot 1159 satışla beşinci oldu.

Eylül ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:


PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: EYLÜL-2023
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM

ALFA ROMEO
8585

008585
ASTON MARTIN
22

0022
AUDI
16371637

0016371637
BENTLEY
44

0044
BMW
19091909

0019091909
CHERY
56365636

0056365636
CITROEN
29202920
10301030039503950
CUPRA
796796

00796796
DACIA
18651865

0018651865
DS
235235

00235235
FERRARI
11

0011
FIAT11.49023211.72224741341381513.964157315.537
FORD392476251542492594508428827357023
HONDA
16511651

0016511651
HYUNDAI32736363909
592592327312284501
ISUZU

03716820537168205
IVECO

0
2632630263263
JAGUAR
55

0055
JEEP
286286

00286286
KARSAN

03
3303
KIA
15181518
246246017641764
LAMBORGHINI
11

0011
LAND ROVER
265265
1411410406406
LEAPMOTOR
5050

005050
LEXUS
3030

003030
MASERATI
2828

002828
MAZDA
3030

003030
MERCEDES-BENZ
28102810
925925037353735
MG
10931093

0010931093
MINI
289289

00289289
MITSUBISHI
1313
0001313
NISSAN
18751875
00018751875
OPEL
30523052
669669037213721
PEUGEOT
36743674
11591159048334833
PORSCHE
8585

008585
RENAULT785019069756
195819587850386411.714
SEAT
479479

00479479
SERES
22

0022
SKODA
23162316

0023162316
SKYWELL
750750

00750750
SMART

0

0000
SSANGYONG
137137
56560193193
SUBARU
4444

004444
SUZUKI
368368

00368368
TESLA
47004700

0047004700
TOGG2204
2204

0220402204
TOYOTA15868572443
10201020158618773463
VOLKSWAGEN
48574857
12321232060896089
VOLVO
924924

00924924

TOPLAM:26.44252.52978.971676311.05917.82233.20563.58896.793



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