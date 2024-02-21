ExpoHIS ve TÖDEB, Agora Fintech için işbirliği protokolü imzaladı
ExpoHIS ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği , nisanda dördüncü kez düzenlenecek olan Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek Agora Fintech Özel Bölümü için işbirliği protokolü imzaladı.
İstanbul
Türkiye fintek ekosistemini tek bir büyük etkinlikte bir araya getirmek, sektörün paydaşlarıyla sektörün geleceğini tartışmak ve yön vermek, yeni yurt dışı bağlantıları kurmak ve güçlendirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Agora Fintech, Mobilefest'in bir alt etkinliği olarak düzenlenecek.
ExpoHIS ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) işbirliği ile bu yıl ilk defa düzenlenecek ve finansal teknolojiler ekosistemine odaklanacak olan Agora Fintech; fuar, konferans programı ve özel etkinliklerle Türkiye'nin ve bölgedeki fintek sektörünün öncü isimlerini, girişimcileri ve teknoloji sağlayıcılarını bir araya getirmeyi hedefliyor.
Agora Fintech etkinliğinde ziyaretçiler ödeme ve elektronik para hizmetleri, dijital bankacılık, açık bankacılık, açık finans, katılım fintek, dağınık defter teknolojisi, merkez bankası dijital parası, düzenleme ve denetleme teknolojileri, sürdürülebilir fintek, kredi skorlama, yapay zeka destekli sohbet robotları yeniliklerini görme fırsatını bulacak.
Etkinliğe katılan firmalar, sektör profesyonelleri ve ziyaretçiler sadece fintek ekosistemiyle değil, aynı zamanda uluslararası mecrada önde gelen teknoloji sağlayıcıları, 20 bini aşkın ziyaretçi ve her sektörden karar verici ve satın almacılar ile de bir araya gelme şansına sahip olacak.
"Agora Fintech'in sektöre faydalar sağlayacağına ve yeni açılımlara önayak olacağına inanıyoruz"
ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, işbirliği imza töreninde yaptığı konuşmada, Agora Fintech'in Türkiye'deki ilk ve tek fintek fuarı olma özelliği taşıdığını belirterek, Mobilefest kapsamında TÖDEB işbirliği ile ilk defa düzenleyecekleri bu büyük buluşmanın finans dünyasında yer alan ve geleceğini şekillendirmek isteyen tüm firmalar için bir fırsat yaratacağını ifade etti.
Onak, "Finansal teknolojiler ekosistemine odaklanan Agora Fintech ile Türkiye'nin ve bölgedeki finans sektörünün öncü isimleri, girişimcileri ve teknoloji sağlayıcılarını bir araya getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
Dünyanın en büyük 3 teknoloji fuarının ikisinin dernekler ve birlikler ile düzenlendiğini aktaran Onak, "Sektördeki firmaların ve sektördeki derneklerin desteği olmadan fuarların başarıya ulaşması ve sürdürülebilir olması imkansız. Fuarlar diğer etkinliklerden farklı olarak katılımcılara çok güçlü ticari değer sağlamanın yanı sıra sektöre yön verebilme ve düzenlendiği ülkeye değer katma gücüne sahip.
Bu bağlamda Agora Fintech fuarı bu yıl 50, gelecek yıl 200, bir sonraki yıl 400 firma hedefi ile sadece Türkiye'nin değil bölgenin ve hatta dünyanın en önemli fintek fuarları arasına girme hedefi ile yola çıktı. Agora Fintech'in önümüzdeki yıllarda sektöre çok önemli faydalar sağlayacağına ve yeni açılımlara önayak olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Onak, TÖDEB'in vizyonunun kendileri için çok önemli ve çok değerli olduğunu dile getirerek fuarların diğer etkinliklerden farklı olarak sektöre yön verebilme, düzenlendiği ülkeye değer katabilme gücüne sahip olduğuna dikkati çekti.
Fuarların sektörü de şekillendirme gücüne sahip olduğunu belirten Onak, "Fuar çok büyük bir ticari güce sahip. Türkiye'de böyle bir fuarın düzenleniyor olması fintek sektörünün daha da güçlenmesine ve İstanbul'un bu anlamda dünyanın bir merkezi olmasına vesile olacaktır. Agora Fintech tarafında sadece büyük çok uluslu şirketlere değil aynı zamanda startuplara da kapılarımız açık." şeklinde konuştu.
"Türkiye'de fintek girişimlerinin sayısı son yıllarda hızla artıyor"
İşbirliğine dair değerlendirmede bulunan TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin ise Birlik olarak, gururla bir ilke daha imza atmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Bu zamana kadar ulusal ve uluslararası arenada ülkeyi temsil etmek, işbirliklerini güçlendirmek adına birçok fuara katıldıklarını kaydeden Bilgetekin, "Bugün ise sizlerle paylaşacağımız yeni girişimimiz 'Agora Fintech' ile uluslararası fintek ekosistemine ev sahipliği yapacak olduğumuzu duyurmanın heyecanını taşıyoruz." dedi.
Bilgetekin, 25-27 Nisan tarihlerinde, üç gün boyunca ulusal ve uluslararası paydaşlarla bir araya gelecekleri Agora Fintech Fuarı'nın Türkiye'nin finans teknolojisi ekosistemi için önemli bir dönüm noktası olacağını ifade ederek, şunları aktardı:
"Sektörümüze yeni bir soluk kazandıracak bu benzersiz etkinlik, dünyanın dört bir yanından gelen sektör paydaşlarımızla nitelikli bir etkileşim ortamı sunacak. Farklı ülkelerin değerli resmi kurum temsilcilerini ağırlayarak, global finans dünyasıyla güçlü bir etkileşim ve işbirliği fırsatları yaratacağız. Türk finteklerinin yeni pazarlara açılmasını sağlayacak girişimciler, yatırımcılar da bizlerle olacak. Alanında lider isimlerin yanı sıra, sektörümüzü ileriye taşıyacak olan, bu alana ilgi duyan ve önümüzdeki yıllarda gücümüze güç katacak gençlerimiz de bu önemli buluşmada bizlerle olacak."
Türkiye'de fintek girişimlerinin sayısı son yıllarda hızla arttığını ve ekosistemin hızla büyümeye devam ettiğine işaret eden Bilgetekin, "677 fintek şirketinin faaliyet gösterdiği bu dönemde, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği olarak sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak, bizim en önemli sorumluluğumuz." dedi.
Bilgetekin, Türk finans teknolojisinin daha da ileri gitmesine olan bağlılıklarının, en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Agora Fintech ev sahipliğinde sektördeki en yeni gelişmeleri keşfedecek ve birbirinden değerli deneyimlerle inovasyonu destekleyerek sektöre yeni bir ivme kazandıracağız." yorumunda bulundu.
"Pandemi döneminden sonra hem alışveriş alışkanlıkları hem de ödeme alışkanlıkları komple değişti"
Ufuk Bilgetekin, dijitalleşmenin dünyada ve Türkiye'de devam ettiğini, artık dijital liranın konuşulmaya başlandığını belirterek, Agora Fintech fuarında dijital ödemeden ziyade finansal teknolojileri bir araya getireceklerini ve bu teknolojilerin dijital ödemeyi de içine aldığını vurguladı.
Özellikle salgın döneminden sonra hem alışveriş alışkanlıkları hem de ödeme alışkanlıkları komple değiştiğinin altını çizen Bilgetekin, QR'la ödemelerin, sanal POS entegrasyonlarının devreye girdiğini belirtti.
Bilgetekin, Merkez Bankasının FAST uygulamasının fintek sektöründe de kullanıma açıldığını dile getirerek, "Artık alışagelmiş kağıt paralarla yapılan ödemeler tamamen dijital ortamda insanların hizmet aldığı ve aldığı hizmetin karşılığını ödemiş olduğu bir pozisyona geldi." diye konuştu.
TÖDEB olarak Agora Fintech bir ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bilgetekin, şöyle devam etti:
"Bu fuar, alanında ödeme sistemleri, elektronik para kuruluşları ve finansal teknolojiler, altyapıları, güvenlik ekosistemi içerisinde faaliyet gösteren bütün paydaşlara kucaklıyor olacak. Böylece hem uluslararası etkinlik yapan hem uluslararası mecrada finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, hem de ülkemizdeki fintek şirketlerini bir araya getirerek işbirliklerini konuşuyor olacağız. Kendimizle kıyas ediyor olacağız ve dolayısıyla buradaki çıkış noktamız Türkiye'yi fintek üssü yapma noktasındaki adımlardan bir tanesi olmuş olacak." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.