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Ekonomi

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe hedef dünya üçüncülüğü

EVSİD Başkanı Özger, 3.7 dolar seviyelerinde olan kilogram başı ihracat birim fiyatını 5 dolar seviyelerine çıkarmak için çalıştıklarını ve yıl sonu 4 milyar dolar hedefine ulaşacaklarını belirtti.

Tolga Yanık   | 30.07.2022
Ev ve mutfak eşyaları sektöründe hedef dünya üçüncülüğü Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

İstanbul

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, 3.7 dolar seviyelerinde olan kilogram başı ihracat birim fiyatını 5 dolar seviyelerine çıkarmak için çalıştıklarını ve yıl sonu 4 milyar dolar hedefine ulaşacaklarını belirtti.

EVSİD açıklamasında görüşlerine yer verilen Özger, ev ve mutfak eşyaları sektörünün ilk 5 ayı 1.42 milyar dolar ihracat ve yüzde 4.5'lik bir büyüme ile kapattığını ifade etti.

Türkiye'nin bu sektördeki en büyük beşinci ihracatçı olma pozisyonunu koruduğunu aktaran Özger, "Önümüzdeki dönem sektöre seviye atlatabilecek en önemli adım birim ihracat değerinin yukarıya çekilmesi. Birim/kilogram başına ihracat değerimiz şu an 3.7 dolar seviyelerinde ama bu yeterli değil.

Hedefimiz ihracat birim fiyatını 5 dolara çıkarmak. Aynı ihracat miktarımızı koruyarak birim ihracat değerimizi bu seviyeye getirdiğimizde İtalya'yı geçerek Almanya'nın ardından üçüncü sıraya yerleşebiliriz." ifadelerini kullandı.

Özger, birim fiyatını yükseltme noktasında yapılacak URGE projelerinin çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"URGE projeleriyle neleri tasarlayacağımızı, nasıl farkındalık oluşturacağımızı ve 'Made in Türkiye' algısını istediğimiz yere nasıl taşıyacağımızı hep birlikte kurgulayacağız. URGE projeleri kapsamında markalaşma, ambalaj tasarımı ve endüstriyel tasarımda destekler bulup bunları kullanacağız. Yapacağımız organizasyonların da daha nitelikli olması için çalışacağız.

Nitelikli alıcılarla Türk firmalarını buluşturduğumuz Invitation Only etkinlikleri de devam edecek. En son İstanbul'da yaptığımız etkinliğe 60 ülkeden 120 alıcı katıldı. Pandemi döneminde ara verdiğimiz Invitation Only etkinliğimize bu yıl tekrar kaldığımız yerden devam ettik. Hem konuk alıcı sayımızı hem de katılımcı sayımızı yaklaşık yüzde 50 artırdık. Dünyanın her yerinden alıcıları İstanbul'da üreticilerimizle buluşturduk."

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