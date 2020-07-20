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Ekonomi

Euroclear Bank ile MKK arasında önemli anlaşma

Euroclear Bank, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) yabancıların yerli borçlanma araçları piyasasında yatırım yapmasını kolaylaştıracak "Omnibus" tipte saklama hesabı açtı.

Murat Aslan   | 20.07.2020
Euroclear Bank ile MKK arasında önemli anlaşma

İstanbul

Dünyanın en büyük yabancı merkezi saklama kuruluşu olan Euroclear Bank, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) yabancıların yerli borçlanma araçları piyasasında yatırım yapmasını kolaylaştıracak "Omnibus" tipte saklama hesabı açtı.

Edinilen bilgiye göre 30 trilyon avronun üzerinde saklama büyüklüğüyle dünyanın en büyük saklama kuruluşu olan Euroclear Bank ile MKK arasında yabancı yatırımcının Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasalarında yatırım yapmasını kolaylaştıracak bir bağlantı kuruldu.

MMK, yabancı yatırımcılar dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm sermaye piyasası araçlarının kaydını tutuyor ve saklamasını yapıyor. Yurt içinde işlem yapan yabancı yatırımcıların da MKK'da hesabının bulunması gerekiyor.

Yapılan anlaşmayla Euroclear Bank, MKK'da kendi adına açtığı "Omnibus" tipi hesap ile bütün müşterilerine tek tek ayrı hesap açmak yerine bütün işlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleştirebilecek.

Anlaşma, yabancı yatırımcının borçlanma piyasalarında işlem yapmasını çok daha kolay hale getirecek. Kurulan hesap ilişkisiyle DİBS piyasaları, yabancı yatırımcıların doğrudan erişimine daha elverişli hale gelecek.

14 Temmuz itibarıyla MKK üyeliği hayata geçirilen Euroclear Bank, bugün itibarıyla da yabancı kurumsal ve fon müşterileri için MKK nezdinde açmış olduğu "Omnibus" tipte saklama hesabı üzerinden işlemlerine başladı.

Bu hesapla birlikte, Euroclear Bank'ın yabancı kurumsal ve yabancı fon müşterileri, Türk Lirası, dolar, avro ve altın cinsi DİBS'ler ile kira sertifikalarını alıp satabilecek.

Kurulan doğrudan bağlantıyla Türkiye'ye daha önce yatırım yapmamış yatırımcıların borçlanma araçları piyasalarına çekilmesi amaçlanıyor. Yerli menkul kıymetlerin uluslararası fon portföylerinde ve endekslerde daha yüksek oranlarda tutulmasının da önü açılacak.

Ayrıca, Euroclear'ın saklama özelliği sayesinde DİBS'lerin uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti de artacak. Kurulan hesap bağlantısıyla Türkiye'nin sermaye piyasaları, uluslararası finansal piyasalarla entegrasyonu üst düzeye ulaşacak.

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