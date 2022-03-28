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Ekonomi

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde görev değişimi

Yeni Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, görevi Osman Uzun'dan devraldı.

Enes Duran   | 28.03.2022
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde görev değişimi Yeni Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan (solda), görevi Osman Uzun'dan (sağda) devraldı

Ankara

Et ve Süt Kurumundan (ESK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından ESK Genel Müdürü olarak görevlendirilen Mustafa Kayhan, görevi Genel Müdür Osman Uzun’dan devraldı.

Kayhan, kurum daire başkanlarının hazır bulunduğu devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, üreticilerin refahı ve tüketicilerin gıdaya erişimi konusunun temel öncelikleri olduğunun altını çizdi.

Dünyada yaşanan sorunların ülke tarımına ve hayvancılığına olan etkileri ile gıda ve tarım ürünleri konusunda yaşanan küresel sorunları yakından takip ettiklerini dile getiren Kayhan, "Kurumsal olarak alınması gereken önlemleri almaya ve hükümetimizin tarım ve gıda politikaları ile ilgili kararlarını en kısa ve en doğru şekilde uygulamaya gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kayhan, ESK’ya verdiği hizmetlerden dolayı Osman Uzun’a teşekkür etti.

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