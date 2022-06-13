Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel vefat etti
Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gazi Erçel vefat etti.
İstanbul
Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gazi Erçel'in vefatı üzerine TCMB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Gazi Erçel'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.