Dolar
17.27
Euro
18.05
Altın
1,856.08
ETH/USDT
1,197.40
BTC/USDT
23,672.00
BIST 100
2,532.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel vefat etti

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gazi Erçel vefat etti.

Hatice Şenses Kurukız   | 13.06.2022
Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel vefat etti

İstanbul

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gazi Erçel'in vefatı üzerine TCMB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Gazi Erçel'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da terör örgütü PKK'dan 'ormanları yakma' talimatı alan sanık hakim karşısında
Meteorolojiden Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Konya'da sağanak etkili oluyor
AFAD Başkanı Sezer, Çubuk 1 Barajı'ndaki arama-kurtarma çalışmalarını inceledi
Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Haymana'da incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel vefat etti

Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel vefat etti

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin son yolculuğuna uğurlandı

Japonya'da 2021'de yeni doğan sayısı, son 120 yılın en düşük seviyesinde